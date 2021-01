Offensive gegen Intensivtäter im Kreis Wesel

Kreis Wesel Staatsanwaltschaften und Polizei arbeiten enger zusammen, um der Intensivtäter im Kreis Wesel besser habhaft zu werden.

Gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften Duisburg und Kleve will die Kreispolizei Wesel Intensivtäter im Kreis Wesel noch stärker in den Fokus nehmen. Besonders Gewalt- und Straßenkriminalität geht häufig auf das Konto von Intensivtätern, die in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder kriminell werden. Wer sie erfolgreich bekämpft, nehmen. Das, Staatsanwaltschaften und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung, senke die Gesamtkriminalität und steigere die objektive Sicherheit nachhaltig - nicht nur das Sicherheitsgefühl.

Engerer Austausch der Behörden

Zu diesem Zweck seien die bereits bestehenden Vereinbarungen mit den beiden Staatsanwaltschaften Duisburg und Kleve zur Bekämpfung der Kriminalität der Intensivtäter im Kreis Wesel aktualisiert und verbessert worden. Mit dem Ziel, durch einen engen Austausch der Polizei und der beiden Staatsanwaltschaften, die Aktivitäten zu bündeln und feste Ansprechpartner für die Bearbeitung identifizierter Tatverdächtiger zu installieren.

Eine schnelle Reaktion der Strafverfolgungsbehörden, gefolgt von einer zügigen Ahndung der Straftaten, soll zudem dafür sorgen, dass jugendliche und heranwachsende Intensivtäter ihre kriminellen Karrieren nicht verfestigen. "Eine zeitnahe und konzentrierte Strafverfolgung mit einem ständigen Austausch der beteiligten Behörden erfüllt somit sowohl den präventiven als auch den repressiven Zweck der Strafverfolgung", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

Vereinbarung ist bereits unterzeichnet

Die beiden Leitenden Oberstaatsanwälte Horst Bien (Staatsanwaltschaft Duisburg) und Holger Schönwitz (Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers) sowie Landrat des Kreises Wesel Ingo Brohl haben die Vereinbarungen jetzt unterzeichnet. Auf einen gemeinsamen Termin haben sie der Pandemielage wegen verzichtet. Man hoffe, ihn zeitnah nachzuholen.