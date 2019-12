Niederrhein Filmfestival Wesel: 1000 Filme liegen schon vor

Rund 1000 Filmbeiträge haben die Organisatoren schon erreicht – und es dürften noch einige mehr werden, denn bis zum 5. Januar können Filmschaffende ihre Werke noch einreichen. Zum dritten Mal bittet der Verein Filmkultur am Niederrhein im März zum zweitägigen Festival im Scala Kulturspielhaus an der Wilhelmstraße. Das Organisationsteam um Stephan Hanf freut sich auf interessante, kreative oder informative Kurzbeiträge – egal ob Spielfilme, Dokumentation oder Animation.

In drei Kategorien werden die besten Filmbeiträge belohnt – mit der „Silbernen Kopfweide“ und einem Geldpreis in Höhe von 500 Euro. Der erste Festivaltag am Freitag, 27. März, beginnt offiziell mit der Auftaktveranstaltung ab 20 Uhr im Scala.

Lokales Informationen und Anmeldung Tickets für die Veranstaltung zum Preis von 5 Euro (Eröffnung), 6,50 Euro (Wettbewerb) und 20 Euro (Dauerkarte) gibt’s an den Scala-Vorverkaufsstellen oder im Scala Kulturspielhaus an der Wilhelmstraße 8, per Mail unter k.nienhaus@scala-kulturspielhaus.de oder unter 0176/ 80176380. Alle weiteren Informationen rund um die dritte Auflage des Niederrhein Filmfestivals und zum Einreichen der Filmbeiträge (noch bis 5. Januar) sind auf der Homepage unter www.niederrheinfilm.de zu finden. Informationen gibt’s auch per E-Mail unter der Adresse niederrhein.filmfestival@mail.de

Hier wollen die Veranstalter eine Auswahl preisgekrönter Kurzfilme von „provokant und politisch bis charmant und witzig“ präsentieren, bevor um 23 Uhr die Eröffnungsparty beginnt, diesmal im Krachgarten an der Delogstraße 30.

Schülervorführung beim Filmfestival im März

Zuvor sind, ebenfalls am Freitag, wieder die Schüler zur Vorführung mit niederländischen Beiträgen geladen. Im vergangenen März hatten sich mehr als 150 Jugendliche im Scala die Filme aus dem Nachbarland angeschaut und ihren Favoriten gekürt. Auch 2020 können sich Schulen, die niederländisch unterrichten, wieder anmelden und mit den Filmemachern ins Gespräch kommen. „Wir hoffen wieder auf guten Zuspruch“, so Sebastian Eumann vom Orga-Team.

Am Samstag, 28. März, stehen die Wettbewerbe im Mittelpunkt: Ab 14.30 Uhr werden zunächst die Beiträge in der Kategorie „Niederlande“ vorgestellt, ab 17.30 Uhr geht’s um die besten Kurzfilmbeiträge aus Deutschland. Zehn bis zwölf ausgewählte Streifen mit einer Länge von bis zu etwa 20 Minuten werden der Jury präsentiert – und auch die Besucher dürfen beim Publikumspreis über einen Sieger entscheiden. Ab 20.15 Uhr werden in den drei Kategorien die extra fürs Festival entworfenen Silbernen Kopfweiden verliehen. Um 22.15 Uhr geht das Festival beim Ausklang im Quo Vadis an der Friedenstraße 6 in die letzte Runde.

Mehr Kurzfilme als im Frühjahr 2019 wurden eingereicht

Die Organisatoren freuen sich, dass bei der dritten Auflage die über 900 Einreichungen des vergangenen Festivals überschritten wurden. Der Charme des Kurzfilmfestivals liegt in der unkomplizierten Atmosphäre: „Es ist ein niederschwelliges Angebot. Wir sind offen für alles und kostenlos“, sagt Stephan Hanf. Viele junge Autoren freuen sich, eine Plattform zu bekommen – egal, ob Filmschüler, professionelle Filmemacher oder Amateure. Besonders über Beiträge aus dem Kreis Wesel würden sich die Organisationen noch freuen.

Die Jury bilden diesmal übrigens die drei Gewinner des letzten Festivals: Tim Schijf hat im März 2019 den Publikumspreis gewonnen, Jonathan Schwenk war Sieger im Deutschlandwettbewerb, Kurt Platvoet und Jan Verdijk gingen mit dem Niederlande-Preis nach Hause.