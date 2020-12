Die Ida-Noddack-Gesamtschule in Wesel

Bildung Neubauprogramm an Schulen in Wesel geht weiter

Die Ida-Noddack-Gesamtschule sowie die Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg werden jetzt baulich erweitert. Die Vorbereitungen laufen.

Wie die Stadt Wesel mitteilt, geht das Neubauprogramm an Weseler Schulen in die nächste Runde. Bis 2030 fließen über 90 Millionen Euro in den Ausbau und die Sanierung der Weseler Schulen.

Unter anderem werden die Ida-Noddack-Gesamtschule sowie die

Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg baulich erweitert. Dazu werden noch in

diesem Jahr die notwendigen Flächen von Gehölz befreit.

Die Maßnahmen an den beiden genannten Schulen werden im kommenden Jahr

begonnen. Sie werden nach modernsten Standards umgesetzt. Effiziente

Heizungstechnik, LED-Technik sowie eine gute isolierte Gebäudehülle mindern

erheblich die Betriebskosten. Das schont langfristig den städtischen Haushalt.

Anschließend werden im Außenbereich neue Pflanzen und Bäume gesetzt. Dadurch

wird ein wichtiger Beitrag für die Umwelt geleistet.