Ein Motoradfahrer verunglückte am Freitag auf der B 70 nahe Brünen am Havelicher Weg.

Polizei Motoradfahrer bei Unfall auf B70 in Hamminkeln verletzt

Hamminkeln. Das Motorrad stieß Freitag mit einem Auto zusammen. Die Polizei sperrte die Bundesstraße nahe Brünen für die Dauer der Unfallaufnahme.

Ein Motoradfahrer ist am Freitag-Nachmittag auf der Bundesstraße B70 in der Nähe von Brünen am Havelicher Weg verunglückt.

Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und dem Motorrad. Der Biker kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde nach NRZ-Informationen zwar zunächst angefordert, dann aber wieder abbestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B70 ein Zeit lang gesperrt.

