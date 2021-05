Micontec aus Hamminkeln liefert Großaufrag nach Dubai

Hamminkeln Der Förderanlagenspezialist ist beim Bau der Abfall-von-Energie-Anlage in Al Warsan mit seinen selbst entwickelten Anlagen dabei.

Die Firma Micontec GmbH mit Sitz in Hamminkeln hat den Auftrag zur Lieferung der Förderanlagen unter den Brennkammern aller fünf geplanten Blöcke der Energy-from-Waste-Anlage (EfW) in Dubai erhalten. Dazu werden in den Jahren 2021 und 2022 fünf der selbst entwickelten Plattenbandförderer PNEPREMIUM in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert.

Die Firmenleitung freut sich darüber, dass der Generalunternehmer und spätere Betreiber der Anlage Hitachi Zosen Inova (HZI) mit Hauptsitz in Zürich sich für Förderanlagen des Familienunternehmens vom Niederrhein entschieden hat. „Die innovative und ausgereifte Technologie und die Zuverlässigkeit unserer Förderer hat die Entscheider von HZI, dem Weltmarktführer im Bereich Energie aus Abfall, überzeugt!“, so der Micontec-Projektleiter Markus Schmeing.

Die in Al Warsan, Dubai gelegene Anlage wird täglich 5.000 Tonnen Siedlungsabfälle, was einer Menge von mehr als 1,8 Mio. Tonnen jährlich entspricht, in erneuerbare Energie umwandeln. Die daraus gewonnene Energie wird ins Elektrizitätsnetz eingespeist und kann rund 120.000 Haushalte in der Region mit Strom versorgen.

Mit dem „Dubai Strategic Plan 2021“, Bestandteil der Nationalen Agenda der Vereinigten Arabischen Emirate, strebt die Stadt große Umstrukturierungen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz an. Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum und die Entwicklung verschiedener Projekte und Initiativen im Bereich der Erhaltung natürlicher Ressourcen, der Senkung des Energieverbrauchs sowie der Entwicklung von alternativen bzw. erneuerbaren Energiequellen für Dubais Energiemix.

Dabei soll das Volumen von Siedlungsabfällen, die auf Deponien landen, massiv gesenkt und die Errichtung der Infrastruktur zur Gewinnung von erneuerbarer Energie möglichst effizient umgesetzt werden. Die EfW-Anlage in Dubai markiert hierbei einen wichtigen Schritt für die Erreichung dieser hochgesteckten Ziele. (Quelle: HZI)

„Dass mit HZI einer der Globalplayer als Anlagenbauer und späterer Betreiber dieses Vorzeigeprojekts auf die MICONTEC Technologie setzt, unterstreicht nochmal ganz besonders die herausragende Technik der Plattenbandförderer unseres Unternehmens“, sagt Thomas Michelbrink, einer der Geschäftsführer der MICONTEC GmbH.

Die von Bernhard Michelbrink gegründete Firma kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Fördertechnik zurückgreifen und ist heute ein in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen mit rund 25 Mitarbeitern. Am Firmensitz in Hamminkeln entwickeln und konstruieren die Ingenieure und Techniker vor allem Plattenband- und Kratzförderer zum Transport von Reststoffen, wie Asche und Schlacke von Müllverbrennungsanlagen sowie von Kohle- und Biomassekraftwerken. Anwendung finden die Micontec Plattenbänder in letzter Zeit aber auch vermehrt bei der Förderung und Kühlung von heißen Gütern in der Guss- und Stahlindustrie.

Neben dem Engineering und der Abwicklung der Aufträge werden auch die Schlüsselkomponenten für die Förderanlagen am neuen Firmensitz im Kesseldorfer Rott in Hamminkeln produziert.

Bild 1: MICONTEC Geschäftsführung, (v.l.) die Brüder Thomas, Andreas und Carsten Michelbrink

Bild 2: MICONTEC PNEPREMIUM

