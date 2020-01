Messe „Grüne Woche“: 16 Betriebe vom Niederrhein vertreten

Wenn die Internationale Grüne Woche am kommenden Freitag ihre Tore öffnet, ist auch die „Genussregion Niederrhein“ wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Insgesamt 16 Betriebe reisen nach Berlin, um vom 17. bis 26. Januar auf der größten Landwirtschaftsmesse der Welt ihre regionalen Spezialitäten zu präsentieren.

„Ein großer Dank an Sie alle, dass Sie den Niederrhein seit neun Jahren so klasse verkörpern“, sagte Landrat Ansgar Müller bei der Vorstellung der einzelnen Betriebe. Auch Ullrich Langhof, 1. Vorsitzender der „Genussregion Niederrhein“, fand lobende Worte: „Es ist schön zu erleben, wie jeder den anderen unterstützt und wie die Grüne Woche von allen Beteiligten gelebt wird.“

Genussregion Niederrhein: Holpriger Start auf der Berliner Messe

Dass es auf der Messe ein so breites Angebot an niederrheinischen Produkten gibt, sei keine Selbstverständlichkeit, sagt Helmut Ebbert von der Feldschlösschenbrauerei in Hamminkeln: „Als wir vor acht Jahren zum ersten Mal dabei waren, habe ich mich echt ein bisschen geschämt, wie unterrepräsentiert der Niederrhein war.“ Auch die Organisation und Konzeption des Messeauftritts sei in den Anfangsjahren nicht sehr professionell verlaufen. „Umso stolzer bin ich heute, was daraus geworden ist“, so Ebbert. „Uns ist eine absolute Wende zum Positiven gelungen.“

Lokales Die Internationale Grüne Woche in Zahlen Bereits zum 85. Mal findet die Internationale Grüne Woche statt. Seit 1926 kamen rund 33,7 Millionen Besucher zur Landwirtschaftsmesse in die deutsche Hauptstadt. Allein im vergangenen Jahr präsentierten 1800 Aussteller aus insgesamt 61 Ländern ihre regionalen Spezialitäten auf einer Gesamtfläche von 118.000 Quadratmetern. Das Land Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr mit 27 Ausstellern vertreten. Einer davon ist die „Genussregion Niederrhein“, deren Mitgliedsbetriebe sich an den einzelnen Tagen abwechseln. Die Veranstalter rechnen wie bereits im vergangenen Jahr erneut mit rund 400.000 Messebesuchern.

Auch Langhof erinnert sich noch gut an die Startschwierigkeiten auf der Berliner Messe. „Wir mussten im ersten Jahr den gesamten Stand alleine organisieren.“ Erst später habe das Land Nordrhein-Westfalen erkannt, wie wertvoll der Beitrag des Vereins ist. Mittlerweile arbeitet die „Genussregion Niederrhein“ auf der Grünen Woche eng mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) zusammen.

Die Mitglieder der „Genussregion Niederrhein“ seien mit ihren innovativen und umweltschonenden Ideen „Impulsgeber“ für andere Betriebe, lobte Landrat Müller. So betreibt das Restaurant Lippeschlösschen beispielsweise seit zehn Jahren ein eigenes Blockheizkraftwerk. Der Büffelhof Kragemann in Bocholt-Barlo setzt bei der Landschaftspflege von Naturschutzgebieten auf Wasserbüffel, während der Schanzenhof in Alpen für den eigenen Energiebedarf auf Photovoltaikanlagen zurückgreift.

Messebesucher können Rote-Bete-Ketchup und Altbier probieren

Die niederrheinischen Betriebe seien „völlig auf der Höhe der Zeit“ und hätten das zunehmende gesellschaftliche Bedürfnis nach Transparenz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz längst erkannt, so Müller. „Und das zu einer Zeit, als es Greta Thunberg noch gar nicht gab.“

Ab dem 17. Januar können Messbesucher in der Halle 5.2 (Standnummer 166) unter anderem Rote-Bete-Ketchup vom Schanzenhof aus Alpen und verschiedene Apfelsorten vom Omselshof aus Kerken probieren. Wer lieber zum typisch niederrheinischen Altbier greift, ist beim Bauprojekt 777 aus Voerde an der richtigen Adresse. Auch Büffelkäse und verschiedene Wurst- und Fleischwaren stehen zur Auswahl.