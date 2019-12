„Mehrhoog hilft“ spendet großzügig für die Hamminkelner

„Was für eine tolle Erfolgsgeschichte ist das denn bitte“, möchte man sagen, wenn man an die Aktion „Mehrhoog hilft“ denkt, für die nun schon zum zweiten Mal ein enorm positives Jahresfazit gezogen werden kann. Als Leitgedanke dient der Aktionsgemeinschaft kein geringeres Wort als das vom berühmten Mahatma Gandhi: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun!“ Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Entstanden aus der Flüchtlingshilfe im Jahr 2015 hat „Mehrhoog hilft“ heute weit mehr als 100 aktive Frauen und Männer an der ehrenamtlichen Aktionsfront.

Herzstück und finanzieller Motor ist der so genannte „GuGeLaden“, ein Second-Hand-Geschäft, das gute gebrauchte Kleidung und Ware anbietet, die als Spenden eingehen. Mirijam Hebing und Anja Dopp, die Leiterinnen des GuGeLadens, konnten jetzt, noch vor dem ersten Advent, großzügige Spenden an Akteure im Ort verteilen.

Persönliche Ansprache ist ein Plus

In diesem Jahr hat der GuGeLaden an der Bahnhofstraße 23 rund 18.000 Euro erwirtschaftet. Das sind 5.000 Euro mehr als noch im Jahr 2018. Den Erfolg erklären sich Mirijam Hebing und Anja Dopp besonders durch die persönliche Ansprache und das Ambiente im Verkaufsraum: „Man kann stöbern, in Ruhe schauen und wenn man möchte, bekommt man auch Beratung und Hilfe. Im GuGeLaden ist es nicht rummelig. Die Dekoration schafft Wohlbefinden und Gemütlichkeit.“

Die große Spendensumme wurde in angemessene Teilbeträge gesplittet. Spendenempfänger sind die Schulmaterialkammer, die drei Kindertagesstätten (AWO/Lebenshilfe/ Katholische Kirche) in Mehrhoog, die Grundschule mit dem offenen Ganztag, der Bürgerverein, die Löschgruppe der Feuerwehr, die Messdiener, die Jugendarbeit der evangelischen Kirche sowie die evangelische und katholische Kirchengemeinde Mehrhoog.

Blumenzwiebeln für den Bürgerverein

Auch die Aktion „Gemeinsam statt einsam“, bei der alle 14 Tage rund 50 Seniorinnen und Senioren in der Begegnungsstätte zusammen essen, wurde bedacht. Und für den Deutschunterricht der Flüchtlinge wurden acht Tablet-Computer angeschafft. Das Spendengeld wirkt also direkt in den Ort hinein. Die Feuerwehr hat sich eine Wartungsbox für die Hydrantenpflege angeschafft. Der Bürgerverein pflanzt damit viele tausend Blumenzwiebeln am Straßenrand und lässt den Ort aufblühen.

Ausdrücklich wurde beim Helferfest, das am Freitag in der Begegnungsstätte stattfand, auch allen Helferinnen und Helfern, die im Hintergrund aktiv sind, gedankt. Dank erhielt posthum auch Mitinitiatorin Walburga Kraayvanger, die im März starb. Alle Projekte von „Mehrhoog hilft“ sind nun auch in einer Broschüre mit dem Titel „Hilf mit!“ zusammengefasst worden. Und helfen kann man auf viele Arten. Zum Beispiel durch Kleiderspenden. Besonders willkommen sind Herren- und Damenbekleidung, Kindersachen und Spielzeug, Dekoartikel, Haushaltswaren und auch Bücher. Sachspendenannahme ist mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr im GuGeLaden