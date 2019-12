Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Hamminkeln-Ringenberg

Hamminkeln. Er ist einer schönsten in der Region. Der Weihnachtsmarkt in Ringenberg. Auch in diesem Jahr lockte das tolle Ambiente wieder viele Menschen an.

Es duftet nach Glühwein, Kakao, Crêpes und anderen heißen Getränken und Speisen. Familien, Freunde und Bekannte bewegen sich in Richtung der vielen Lichter. Der 25. Weihnachtsmarkt in Ringenberg lockte am Wochenende viele Besucher. Vor dem Schloss warteten zahlreiche Stände auf Kundschaft. Dort wurde neben Kulinarischem so manches geboten, was auch auf dem Gabentisch landen kann. So zum Beispiel Kerzen, Holzschnitzereien, Kinderkleidung, Schmuck, Gewürze und vieles andere mehr.