Lockdown: Für die Pfarrer in Wesel wird es ein ruhiges Fest

Wesel Die Evangelische Kirchengemeinde Wesel hat alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Für die Feiertage haben sie Angebote im Internet vorbereitet.

Ein Weihnachtsfest ohne Gottesdienste - für Pfarrer war das bisher undenkbar. In diesem Jahr ist es Realität. Thomas Bergfeld ist seit 21 Jahren Pfarrer und seit zweieinhalb Jahren in Wesel für den nördlichen Teil der Innenstadt zuständig. "Sonst steht die Familie immer an zweiter Stelle. In diesem Jahr haben wir viel Freiraum", berichtet er über sein Weihnachtsfest. Was dem 50-Jährigen Pfarrer besonders leid tut: Der ökumenische Gottesdienst am Heiligen Abend auf dem Großen Markt muss ausfallen. "Darauf hatte ich mich sehr gefreut."

Zweimal wäre unter freiem Himmel gefeiert worden: Um 15 Uhr für die Familien mit Krippenspiel und um 17.30 Uhr im Rahmen einer Christvesper. "So etwas gab es noch nicht, das wäre wirklich etwas Tolles gewesen." Mit 500 Personen hatten die Organisatoren gerechnet. Nun feiert Thomas Bergfeld daheim. Zu viert mit den Kindern Lotta (20) und Lasse (18) und Ehefrau Birgit. Selbst Besuche der Großeltern, Patenkinder und erweiterten Familie sind abgesagt. "Wir werden Weihnachtslieder singen", berichtet Thomas Bergfeld über den Heiligen Abend. Er wird dabei Klavier spielen, Tochter Lotte Geige. Und als Fan von humorvollen Geschichten wird der Pfarrer seiner Familie auch etwas vorlesen. "Ich sammele solche Geschichten seit Jahren." Ansonsten: "Viel Freiraum. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den füllen." Spiele und Spaziergänge am Rhein werden sicher dabei sein.

Absage der Präsenzgottesdienste war richtig

Schon im Vorfeld des Festes sind viele Vorbereitungen und Feiern weggefallen. Thomas Bergfeld hat aber als Ersatz an einer Videoandacht im Willibrordi-Dom mit Liedern mitgewirkt, die mit vielen weiteren kirchlichen Online-Angeboten auf der Internetseite der Kirchengemeinde zu sehen sein wird. Die Absagen der Präsenzgottesdienste sieht Bergfeld mit gemischten Gefühlen - er weiß, dass sie gerade für einige ältere Weseler sehr wichtig sind. "Aber ich stehe hinter der Entscheidung. Es war die sicherste Lösung."

"Sehr, sehr merkwürdig", so beschreibt der Presbyteriumsvorsitzende und Pfarrer der Friedenskirche, Christoph Kock, seine Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Üblicherweise ist er am Heiligen Abend zwischen 13 und 19 Uhr mit der Vorbereitung und Durchführung der Gottesdienste beschäftigt, es hätte noch eine Probe für das Weihnachtsspiel angestanden. Intensiv sei in den Gremien in letzter Zeit beraten worden, schildert der Pfarrer, - bis auf die Videobotschaften für das Internet. Für Menschen, die nicht online aktiv sind, wurden Hausandachten verteilt und eine Weihnachtspredigt von Christoph Kock zum Nachlesen. Viele Traditionen, etwa die Feiern für Senioren, sind in diesem Jahr jedoch auf der Strecke geblieben.

Wichtig, dass die Kirchentüren dennoch offen stehen

Der Pfarrer selbst wird den Heiligen Abend und die Feiertage diesmal komplett daheim mit der Familie verbringen. Mit Ehefrau Susanne, Pfarrerin in Büderich, wo ebenfalls keine Gottesdienste stattfinden, und den Kindern Jan (21), Matthis (18) und Hannah (15). Ein festes Programm hat die Familie nicht. Aber: Diesmal ist Zeit zum Vorbereiten des Essens, was sonst nicht der Fall ist. Die Weihnachtsgeschichte werde sicher gelesen, sagt Christoph Kock, und natürlich die Krippe aufgebaut. Es werde ein ruhiges Fest, auch auf Besuche verzichtet die Familie in diesem Jahr.

"Sehr traurig" ist auch Heidrun Goldbach, Pfarrerin der Gnadenkirche. Gleichwohl akzeptiere sie die Entscheidung und betont, dass die Absage des Karfreitagsgottesdienstes während des ersten Lockdowns im Frühjahr für sie fast noch schlimmer war. "Das wollte ich nicht noch einmal erleben". Für sie ist es ganz wichtig, dass die Gnadenkirche an den Weihnachtsfeiertagen nachmittags geöffnet ist. Die Pfarrerin und einige Presbyter werden dort für die Menschen ansprechbar sein. Die Besucher können die Krippe betrachten, eine Kerze anzünden. Das Fest daheim wird auch für Heidrun Goldbach, ihren Mann Heinz Werner und die Zwillinge Joshua und Mattis (18) sehr ruhig. Eine plane kleine Andacht die Familie, "vielleicht werden wir uns später einen Gottesdienst im Fernsehen anschauen." Auf Besuche verzichtet die Familien in diesem Jahr wie viele andere.

Diese Kirchen sind an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Wer an den Weihnachtstagen eine der evangelischen Kirchen besuchen möchte, hat in drei Gotteshäusern die Gelegenheit dazu: Der Willibrordi-Dom ist an beiden Weihnachtsfeiertagen von 14.30 bis 17 Uhr zum Besuch der Krippe und zur Abholung des Friedenslichts von Bethlehem geöffnet. Für Besucher offen ist auch die Kirche am Lauerhaas von 17-19 Uhr an beiden Weihnachtsfeiertagen und die Gnadenkirche von 15.45-18.15 Uhr am 1. Feiertag und von 16-18 Uhr am 2. Feiertag.

Außerdem gibt es weitere Angebote im Internet. Die Evangelische Kirchengemeinde Wesel veröffentlicht auf ihrer Homepage kirche-wesel.de sowie bei Youtube (Evangelische Kirchengemeinde Wesel) und Facebook eine Reihe von Beiträgen:

„Weihnachten im Willibrordi-Dom“ – ein Videogruß zum Heiligabend mit dem Friedenslicht aus Bethlehem: Pfarrer Thomas Bergfeld gestaltet einen Videogruß mit Pfarrerin Martina Biebersdorf, Lektorin Margret Bödeker-Hußmann und Presbyter Rolf Tenhaeff. Die Sopranistin Frederike Schulten singt Weihnachtslieder und wird an der Orgel von Kantor Ansgar Schlei begleitet.

Weihnachtliche Angebote der Evangelischen Kirchengemeinde im Internet

"Ganz anders und doch vertraut - Weihnachten am Lauerhaas": Aus der Kirche am Lauerhaas begrüßt Pfarrer Albrecht Holthuis mit Mitwirkenden aus allen Altersstufen die Gemeinde. Es gibt musikalische Beiträge vom Minimusical des Kinderchors vom Lauerhaas bis zum Klassik-Trio oder Duett. In kurzen Clips werden Szenen mit Kitakindern, Konfirmanden, Mitarbeitern aus der Gemeinde gezeigt, die Aktionen in der Adventszeit durchgeführt haben. Die Weihnachtsgeschichte darf nicht fehlen - genauso wie die liebevoll arrangierte Krippe und der Weihnachtsbaum in der Kirche am Lauerhaas.

Weihnachtsspiel mal anders - Ein Weihnachtsgruß der Evangelischen Jugend Wesel: In dieser Eigenproduktion der Ev. Jugend Wesel wird auf moderne Art und Weise (mit Durchführung von Video-Calls und Zoom-Meetings) die Geschichte der Entstehung eines ungewöhnliches Weihnachtsspiels nachgezeichnet.

Mit Abstand am Besten: Videoimpuls zu Heiligabend aus der Friedenskirche mit Pfarrer Dr. Christoph Kock

Freude im Trümmerfeld: Predigt über Jesaja 52,7-10 von Pfarrer Dr. Christoph Kock, Podcast und Text zum Download