Linke: Kreis soll Bürgerbusse ersetzen

Hamminkeln. Nachdem die Bürgerbusvereine ihr Tun eingestellt haben, fordert die Partei Die Linke, dass dafür der Kreis einspringt.

Hamminkeln. Nachdem die Bürgerbusvereine aufgrund der Corona-Pandemie und zum Schutze von Fahrern und Fahrgästen ihren Betrieb eingestellt haben, liegt es nun beim Kreis, die ausgefallenen Linien zu kompensieren. Das fordert die Fraktion der Partei Die Linke im Kreistag. Es gelte, die Mobilität der Hamminkelner Bürger zu gewährleisten.

Der Fraktions-Vorsitzende Sascha H. Wagner keilt zunächst politisch aus. Nach fast einem Jahr in der Pandemie sei es kaum verwunderlich, „dass nach einer aktuellen Umfrage (Forsa) die vom CDU-Vorsitzkandidaten Armin Laschet geführte NRW-Landesregierung deutschlandweit das Schlusslicht ist, wenn es um das Vertrauen der Bürger in ihre jeweilige Landesregierung geht."

Für Wagner ist das hohe Verantwortungsbewusstsein der Hamminkelner Bürgerbusvereine ein Signal dafür, „dass wir auf der kommunalen Ebene dem gravierenden Vertrauensverlust gegenüber der Landespolitik entgegenwirken müssen." Landrat Ingo Brohl sollte seiner Verantwortung im Kreis Wesel gerecht werden.

Hierzu, so schreibt es Wagner weiter, sei es unerlässlich, dass der Kreis in Absprache mit dem Verkehrsunternehmen Niag unverzüglich eine Kompensation für die ausfallenden Buslinien in Hamminkeln garantierte. Mit einem Brief an den Landrat habe die Fraktion die Kreisverwaltung nun darum gebeten, in Gespräche mit der Niag zu treten.