So war das Jahr 2020 in Wesel Lauter Leute aus der Stadt an Rhein und Lippe

Wesel Die einen verabschieden sich in den Ruhestand, andere starten jetzt erst mal richtig durch. Dazu gab es auch 2020 manchen Gewinner.

"Wenn das Herz versagt", heißt die dreiteilige Reihe im Magazin Stern, für die Dominik Stawski den Konrad-Duden-Journalistenpreis erhält. Seit 2012 wird er alle zwei Jahre vom Presseclub Niederrhein, der Stadt Wesel und dem Duden-Verlag verliehen.

Imke Lucka folgt Wolfgang Berg als Leiterin der Stadtbücherei Wesel. Berg verabschiedet sich in den Ruhestand.

Die langjährige Leiterin des Fachbereichs Gebäudeservice bei der Stadt Wesel, Anita Timmreck, sagt dem Rathaus im Alter von 63 Jahren adieu. Ihr folgt Thorsten Hummel, bislang Teamleiter Schule und Sport.

Mit dem Ruderboot über den Atlantik

York Hovest, Sohn von SPD-Partei- und Fraktionschef Ludger Hovest, rudert mit zwei Freunden in 50 Tagen mehr als 5000 Kilometer über den Atlantik. Auch Weihnachten verbringt das Trio auf hoher See, bevor im Januar angelegt wird. Die drei wollen damit ein Zeichen zur Rettung der Weltmeere setzen. Das Projekt des in München lebenden Abenteurers Hovest trägt den Namen "Heroes of the Sea".

Professor Dr. Wolfgang Deurer, Dombaumeister auch in Wesel, geht mit 86 Jahren in den Ruhestand.

Der stirbt im Alter von 90 Jahren.

Maksim Bondarenko wird mit 17 Jahren Vorsitzender der Weseler Jusos.

Stefan Verhasselt, Kabarettist und Rundfunkmoderator, ist der 44. Eselordenträger von Wesel.

Veränderungen bei den Weseler Jecken

löst Thomas Holtkamp als Präsident des Carnevals Ausschusses Wesel, kurz CAW genannt, ab. Und auch beim Feldmarker Karnevals-Komitee (FKK) gibt es einen Wechsel. .

Karl-Heinz Ortlinghaus gibt zwei seiner Ämter ab. Neue Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung Wesel-Ketrzyn ist Lina Wemhoff, .

Für die langjährige Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhauses, , kommt .

Auch Knister spürt die Auswirkungen von Corona

, alias Ludger Jochmann, wird von Corona ausgebremst. Sowohl sein Buch als auch sein Filmprojekt und seine Tournee liegen auf Eis.

Landfrau nimmt zum zweiten Mal an der WDR-Serie "Land und lecker" teil. Sie siegt erneut mit ihrem Menü. Zusammen mit Kandidat Ben Siegmund belegt sie Platz 1. Beide erhalten für ihre Kreationen aus der eigenen Küche 30 Punkte.

In der Stadt ist sein Gesicht bekannt, denn begann als Streetworker in Wesel. Nach 32 Jahren geht er in den Ruhestand.

94. Geburtstag von Ehrenbürger Kolman

Ehrenbürger Ernest Kolman, der als Kind vor den Nazis in Sicherheit gebracht wurde und in London lebt, wird 94 Jahre alt.

Das Evangelische Krankenhaus Wesel hat . Er löst Rainer Rabsahl ab.

, stirbt mit 91 Jahren.

Tenhaeff wieder an der Werbegemeinschafts-Spitze

Veränderung auch an der Spitze der Werbegemeinschaft Wesel: . Dieses Amt bekleidete er schon einmal.

Der will 2021 erneut in den Bundestag einziehen.

wird neue Kulturbeauftragte der Stadt Wesel. Bislang nahm Heike Kemper diese Aufgabe wahr. Sie leitet im Rathaus nun den Fachbereich Soziales.

Neues Gesicht in der Wirtschaftsförderung

. 33 Jahre arbeitete er im Rathaus. Er wird von Wendelin Knuf abgelöst, der zuletzt bei der Stadt Bocholt tätig war.

, Leiter der Gesamtschule Am Lauerhaas, wechselt in die Schulaufsicht. Er arbeitet fortan bei der Bezirksregierung Düsseldorf.

Rheinlandtaler für streitbaren Naturschützer

, Vorsitzender des Naturschutzbundes Kreisgruppe Wesel, erhält für sein Engagement für die Forschung und Erhaltung der Natur am Niederrhein den Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland.

Sie sind das Prinzenpaar einer Session, die es coronabedingt gar nicht gibt: . Die beiden stehen aber auch in der Session 2021/22 für dieses Amt bereit.

Neuer Leiter des städtischen Betriebs ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) wird im Januar 2021 . Seit über einem Jahr nimmt der frühere ASG-Chef Franz Michelbrink diese Aufgabe wahr, nachdem er eigentlich vom Geschäftsführersessel der Stadtwerke Wesel nahtlos in den Ruhestand wechseln wollte.

Lilo Bacher, Mitbegründerin der Frauengruppe Wesel und Ehrenringträgerin der Stadt, stirbt im Alter von 83 Jahren.

Mehr Zeit für die Heimatstadt Wesel

Jan Hofer, geboren in Büderich, absolviert seine letzte Tagesschau als Chefsprecher. Fortan hat er mehr Zeit, seine Heimatstadt Wesel zu genießen, in der er eine Wohnung sowie mehrere Immobilien besitzt und prima mit dem Fahrrad unterwegs sein kann.

