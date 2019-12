Krudenburg: Der Weihnachtsmarkt der besonderen Art

Ein Geheimtipp ist der Weihnachtsmarkt in Krudenburg mit Sicherheit nicht mehr. Schließlich unterscheidet er sich von sämtlichen Weihnachts- und Adventsmärkten in der Region: Denn es gibt einfach so gut wie keine Verkaufsstände. Nein, auf allerhand Weihnachtsartikel, Leckereien oder Kunsthandwerk, mussten die zahlreichen Besucher hier am Samstag nicht verzichten.

Weil die Dorfstraße so schmal ist, verkauften die Krudenburger die größtenteils selbst hergestellten Produkte einfach direkt aus den Fenstern ihrer Häuser. Das hat mittlerweile schon Tradition. Zum 21. Mal lud die Dorfgemeinschaft Krudenburg unter der Schirmherrschaft des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe zum Weihnachtsmarkt in den historischen Ortskern ein.

Kleine Zeltstadt am Dorfbrunnen

Aus den weihnachtlich beleuchteten Fenstern wurden Baumschmuck, Seidenmalerei, Kerzen, Kinderspielzeug, weihnachtliches Gebäck, Glühwein sowie die kulinarischen Spezialitäten aus den Krudenburger Küchen angeboten. Rund um den Dorfbrunnen gab es aber auch eine kleine Zeltstadt. Vereine, wie die Tierhilfe Dinslaken-Voerde, informierten hier über ihre Arbeit.

Auch der Nikolaus drehte schon seine Runden über den Platz. Christa Orlowski wandelte das Gästezimmer ihres Arbeitskollegen in eine kleine Nähstube um. Aus dem Fenster heraus, verkaufte sie bestickte Handtücher. Das Motiv konnte frei gewählt und sofort auf das Handtuch gebracht werden. „Es läuft sehr gut. Ich bin seit über zehn Jahren dabei und finde die Stimmung hier immer toll.“

Nicole Bruland hat sich „eingemietet“

Ein paar Häuser weiter war Nicole Bruland zu finden. Sie hat sich in einem der Wohnhäuser für den Markt „eingemietet“. „Diese Art des Verkaufens hat etwas ganz Gemütliches und Charmantes“, sagte sie. Die Voerderin bot Einmachgläser an, die sie mit einer speziellen Paste, Papier- und 3D-Scherenschnitten sowie Lichtern zu Lampen in Winteroptik gestaltete. Zum zweiten Mal war Nicole Bruland in Krudenburg dabei. „Die Atmosphäre ist herrlich. Die Menschen sind entspannt und fangen auch einfach mal an zu singen.“

Apropos Musik: Die darf auf einem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen. Zum ersten Mal war das Neusser Jazzorchester „Muckefuck“ in Krudenburg zu Gast. Die fünfköpfige Männertruppe zog als mobile Band mit Trommeln und Trompeten stilecht in Weihnachts- und Engelskostümen über den Platz und stimmte Klassiker, wie „White Christmas“ oder „Rudolph, the red nosed reindeer“ an. „Es ist traumhaft schön. Das Wetter ist ideal und die Organisation super“, erklärte Musiker Jojo Philipps.

Tolle Deko sorgt für Atmosphäre

Alle Fenster waren aufwendig geschmückt. Wo nicht verkauft wurde, standen beleuchtete Krippen oder Nikoläuse in den Fenstern. Die Straße war mit Girlanden, Weihnachtsbäumen und Lichterketten dekoriert. Das kam natürlich besonders gut in der Dunkelheit zur Geltung. Durch die sowieso schon engen Gassen schoben sich dann die Menschenmassen. „Das ist wirklich süß gemacht“, sagte eine Besucherin, die während einer Fahrradtour zufällig auf den Weihnachtsmarkt gestoßen war. Recht hatte sie, die Krudenburger organisierten wieder einmal einen niedlichen und vor allem authentischen Weihnachtsmarkt.