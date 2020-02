Kreis Wesel. Grüne im Weseler Kreistag werfen der Kreisverwaltung schlampige Arbeit in Sachen Umweltinspektionen vor: zu wenig, zu intransparent, zu lasch.

War der Umweltskandal in Schermbeck – giftige Ölpellets wurden trotz der Kontrollen des Kreises im Mühlenberg illegal entsorgt – ein Einzelfall? Die Grünen im Kreistag werfen der Kreisverwaltung vor, bei den Umweltinspektionen schlampig zu arbeiten – und das seit Jahren.

Helga Franzkowiak, grünes Kreistagsmitglied, hat sich die im Internet veröffentlichten Umweltinspektionsberichte des Kreises Wesel angesehen. Insgesamt 185 Betriebe im Kreisgebiet sollen regelmäßig darauf überprüft werden, ob sie gemäß den Umweltauflagen arbeiten.

Ihre Kritik: Obwohl alle 185 Betriebe mindestens einmal in fünf Jahren kontrolliert wurden, hat es von November 2014 bis Februar 2020 nur 104 Prüfungen gegeben.

Zeitnahe Veröffentlichung der Ergebnisse angemahnt

Auch mangelnde Transparenz ist einer der Kritikpunkte der Grünen: Bei etlichen Prüfungen sind keine Mängel festgestellt worden. Dennoch dauert es bis zu 15 Monate, bis das per Internet öffentlich gemacht wird. „Haben die Betriebe kein Anrecht darauf, dass das zeitnah geschieht?“, fragt Helga Franzkowiak.

Auch Berichte, die Mängel aufzeigen, haben einen weiten Weg bis zur Veröffentlichung, mitunter dauert das zwölf Monate. „Der Umgang mit den Mängeln ist nicht zu erkennen. Andere Kreise, beispielsweise Mettmann und Kleve, machen das besser.“

Bei einigen Betrieben wurden erhebliche Mängel festgestellt, es bleibt unklar, wann die beseitigt wurden. Bei anderen ist nicht zu erkennen, ob sie überhaupt behoben sind oder es heißt, sie seien teilweise behoben.

„Wir erwarten, dass für alle noch aufgeführten Mängel eine Dokumentation erfolgt, wie und wann sie oder warum sie noch nicht abgestellt worden sind“, heißt es in einem Antrag zum Kreisumweltausschuss. Im Zweifel, so die Grünen, bleibt der Kreis auf den Kosten von Sanierungen sitzen – wie 2016 bei einer ehemaligen Gärtnerei in Xanten geschehen, als belastetes Altöl aus einem Tank austrat, ein Becken überzulaufen drohte. 250.000 Euro kostete das.

Grünen sprechen von „kontinuierlichem Behördenversagen“

Hubert Kück, Fraktionschef der Grünen, hält das Vorgehen der Verwaltung für „mehr oder weniger zufällig und beliebig“. Es sei ein Versäumnis des Behördenleiters, Landrat Ansgar Müller. Ulrike Trick, stellvertretende Fraktionschefin und Schermbeckerin geht mit Blick auf den Mühlenberg noch weiter, „ich bin im Zweifel, ob der Kreis kein Überzeugungstäter ist.“ Die Grünen attestieren dem Kreis ein „kontinuierliches Behördenversagen“.