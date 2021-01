Kreis Wesel: Große Freude über den Sieg von Armin Laschet

Kreis Wesel Bei den hiesigen CDU-Politikern ist die Freude nach der Wahl Laschets zum CDU-Chef groß. Kanzler-Kandidatur ist aber (noch) kein Thema.

Frank Berger, Chef der CDU-Kreistagsfraktion, ist mit dem Ausgang der Wahl zufrieden. "Der zweite Wahlgang hat eine deutliche Mehrheit für Laschet gezeigt." Wichtig sei, dass Laschet nun für eine Geschlossenheit in der CDU sorgt und eine Perspektive für die Zeit nach Merkel gibt. "Ich sehe Laschet als Brückenbauer und erwarte von ihm, dass er die veschiedenen Strömungen in der CDU zu einer Einheit formt." Man müsse sich jetzt in der Partei um Einigkeit bemühen. "Wir brauchen eine ruhige Hand, keine Politik der Wasserstandsmeldungen." Die Kanzelerfrage hält Berger indes für verfrüht - das sollte frühestens an Ostern zum Thema werden.

"Erhofftes und erwartetes Ergebnis"

Norbert Neß, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Hamminkeln, freut sich über ein "erhofftes und erwartetes Ergebnis." Die CDU sei immer eine integrative Kraft der Mitte gewesen, deshalb sei es nicht gut gewesen, jemanden als Vorsitzenden zu bekommen, "der nur auf einer Seite des Spielfeldes" agiert. "Von Armin Laschet erwarte ich dagegen, dass er den Laden führt und zusammenhält. Aber wir müssen ihm Zeit und Muße geben, sich zu sortieren." Laschet solle indes erst einmal die internen Personalfragen klären, bevor die Kanzlerkandidatur zum Thema werde. Wichtig sei zunächst einmal, alle Strömungen in der CDU zu integrieren - was Laschet auch schon auf Landesebene gelungen sei. "Es geht um Einigkeit im Mannschaftsspiel. "Und da ist Laschet kein Flügel- sondern der Mittelstürmer, der Mannschaftskapitän."

Parteitag in digitaler Form funktionierte gut

Die hiesige Landtagsabgeordnete Charlotte Quik freut sich ebenfalls über den Laschet-Sieg. "Es ist die beste Wahl für die CDU." Der Parteitag in digitaler Form habe erstaunlich gut funktioniert. "Sehr gelungen, wie ein großes Familientreffen." Ihr Ratschlag an den neuen Bundesvorsitzenden ist eindeutig: "Erst mal ruhig bleiben, sich nicht um 180 Grad drehen." Zunächst einmal müsse Laschets Aufmerksamkeit der Bewältigung der Corona-Krise gelten. Danach könne er sich um ein einheitlicheres Bild der CDU kümmern. "Die Kanzlerfrage in öffentlicher Diskussion zu führen, ist jetzt noch nicht förderlich." Wichtig sei es, "den Leuten das Gefühl zu geben, dass Deutschland bei der CDU in guten Händen ist."