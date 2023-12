Kreis Wesel. An den Amtsgerichten in Rheinberg, Wesel, Dinslaken und Moers werden bald mehrere Immobilien zwangsversteigert. Was man wissen muss.

Zwangsversteigerungen sind eine gute Möglichkeit, Immobilien zu suchen.

sind eine gute Möglichkeit, Immobilien zu suchen. Einige Objekte im Kreis Wesel kommen bald unter den Hammer – sowohl Eigentumswohnungen als auch Mehrfamilienhäuser und landwirtschaftlichen Höfe .

kommen bald unter den Hammer – sowohl als auch und . Nachfolgend erklären wir, welche Immobilien wann versteigert werden – aufgeteilt nach den Amtsgerichten Rheinberg, Wesel und Dinslaken.

Zwangsversteigerungen bieten manchmal eine Chance, Häuser unter ihrem eigentlichen Wert zu ergattern. Die vier Amtsgerichte im Kreis Wesel listen derzeit auf ihren Internetseiten mehrere Versteigerungstermine auf. Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser und ein landwirtschaftlicher Betrieb sind dabei.

Ob es tatsächlich Schnäppchen sind, zeigt sich aber erst, wenn man sich genauer mit den Objekten beschäftigt. Manche klingen anfangs besser als sie am Ende sind. Außerdem wichtig: Grundschulden und Hypotheken können mit versteigert werden. Aus diesem Grund sollte sich, wer sich für eine der Immobilien interessiert, zunächst einen genauen Überblick über die Angebote verschaffen.

Wo genaue Angaben zu den Objekten zu finden sind

Die Amtsgerichte bieten auf ihren Internetseiten eine Liste der angebotenen Objekte an. Mit einem Klick auf das jeweilige Angebot wird man auf das Justizportal für Zwangsversteigerungen weitergeleitet: www.zvg-portal.de. Darunter finden sich dann genauere Angaben, zum Beispiel ein Merkblatt, Karten und ein Gutachten, das unter anderem Schäden, Denkmalschutz oder bestehende Mietverhältnisse auflistet.

Achtung: Nicht in allen Fällen konnten die Gutachterinnen und Gutachter auch tatsächlich in die Objekte gehen und eine sogenannte Innenbesichtigung durchführen. Gerichte können auch keine Innenbesichtigung ermöglichen.

Amtsgericht Rheinberg: Diese Objekte werden in Sonsbeck, Alpen und Kamp-Lintfort versteigert

Das Amtsgericht Rheinberg an der Rheinstraße 67 hat in den kommenden Monaten einige interessante Objekte im Angebot. Sämtliche Versteigerungen finden in Saal 20 im Erdgeschoss des Altbaus statt. Am Donnerstag, 7. Dezember, soll um 9 Uhr ein Wohn-/Geschäftshaus versteigert werden.

Dieses befindet sich auf der Hardenbergstraße 12-14 in Kamp-Lintfort. Das Wohn- und Geschäftshaus besteht aus 16 Wohnungen zwischen 62 m² - 93 m² sowie einem Ladenlokal mit 231 m² und einer Gaststätte mit 129 m². Es besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Das Haus wurde 1975 gebaut. Der Verkehrswert liegt bei 1.150.000 Euro.

Alter Hof in Xanten versteigert – weit unter Marktwert

Ein Objekt in Alpen wird am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 11.30 Uhr versteigert. Dann soll ein Einfamilienhaus inklusive Garage, Weseler Str. 74 in Rheinberg unter den Hammer kommen. Das Einfamilienhaus hat 1,5 Etagen, ist voll unterkellert und besitzt ein ausgebautes Dachgeschoss. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1909 und ist laut Justizportal erheblich sanierungsbedürftig. Die Wohnfläche beträgt etwa 118 m² und hat einen Verkehrswert von 107.000 Euro.

Vor wenigen Wochen ist am Rheinberger Amtsgericht ein alter Hof in Xanten unter den Hammer gekommen – allerdings für weit weniger als den ermittelten Verkehrswert in Höhe von 3.354.000 Euro.

Amtsgericht Wesel: Welche Immobilien in Wesel demnächst versteigert werden

Das Amtsgericht Wesel am Herzogenring 33 bietet derzeit vier Versteigerungstermine an, darunter am Montag, 18. Dezember, um 11 Uhr ein gewerblich genutztes Grundstück mit Garage und Kfz-Stellplatz. Bei dem Objekt am Schornacker 73 in Wesel handelt es sich um gewerblich genutzte Grundstücke, die mit Maschinenhallen inkl. Bürotrakt, Kaltlagerrundhallen, vier Fertiggaragen und Stellplätzen bebaut sind. Aktuell ist das gesamte Grundstück vermietet. Auf dem Flurstück 348 befinden sich überdachte Materialcontainer. Der Verkehrswert liegt bei 840.100 Euro.

Ein Einfamilienhaus inkl. Garage an der Rohstraße 62 in Hamminkeln, geht am Montag, 8. Januar 2024, um 11 Uhr an den höchstbietenden Käufer. Das Objekt weist eine Grundstückgröße von 1.245 m² auf. Das freistehende Einfamilienhaus aus dem Jahr 1980 hat ca. 276,87 m² Wohn- und Nutzfläche, ist mit einem Schwimmbad, zwei Garagen und einem Carport bebaut. Der Verkehrswert liegt bei 446.000 Euro.

Am 15. Januar steht um 11 Uhrein Reihenhaus an der Goethestraße 69 in Wesel auf der Liste. Dabei handelt es sich um ein unterkellertes Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus, bestehend aus Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautem Spitzboden. Das Gebäude wurde 1962 gebaut und hat eine Gesamtwohnfläche von 77 m². Der Verkehrswert liegt bei 249.400 Euro.

Ebenso steht ein Wohn- und Geschäftshaus mit Eigentumswohnung und einem Kfz-Stellplatz in der Tiefgarage auf der Dinslakener Landstraße 7 in Wesel, am Montag,29. Januar 2024, um 11 Uhr zum Verkauf. Bei dem Objekt handelt es sich, laut Justizportal, um eine Eigentumswohnung in einem 16-geschossigen Gebäude mit insgesamt 89 Wohneinheiten und einer gewerblichen Einheit. Die Wohnfläche der Maisonnettewohnung beträgt ca. 84 m², aufgeteilt in Diele mit Spindeltreppe, Wohnraum, Küche, WC, Abstellraum und großer Balkon im ersten Obergeschoss und Flur mit Treppenanlage, zwei Schlafzimmer, Badezimmer, Abstellraum und kleiner Balkon im zweiten Obergeschoss. Das 1975 Objekt hat einen Verkehrswert von

47.500,00 Euro.

Die Versteigerungen finden im Saal 220 in der zweiten Etage des Amtsgerichtes in Wesel statt.

Amtsgericht Dinslaken: Zwei Eigentumswohnungen kommen unter den Hammer

Zwei Termine gibt es derzeit beim Amtsgericht Dinslaken, Schillerstraße 76. Dort kommt am Mittwoch, 10. Januar, um 10 Uhr eine Eigentumswohnung, Alte Hünxer Straße 73A in Voerde, unter den Hammer. Die Wohnung befindet sich im Kellergeschoss rechts des 2 1/2-geschossigen vollständig unterkellerten Wohngebäudeteils. Baujahr war 2001. Das Objekt verfügt über eine Diele, eine Abstellnische, bis zu zwei Schlafzimmern, Badezimmer, Wohnzimmer und Küche. Die Wohnfläche beträgt ca. 47 m². Der Verkehrswert beläuft sich auf 69.100 Euro.

In Dinslaken steht ebenfalls eine Eigentumswohnung mit Kfz-Stellplatz in der Tiefgarage kurz vor der Versteigerung. Der Termin ist am 10. Juli 2024, um 10 Uhr. Das Objekt befindet sich am Eickenhof 37a in Hiesfeld. Die Eigentumswohnung ist im ersten Stock eines unterkellerten 2 1/2-geschossigen Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1998 mit insgesamt zwölf Wohneinheiten. Das Objekt verfügt über eine Wohnfläche von ca. 74,78 m², Diele, Abstellraum, Gäste-WC, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer, Wohn- und Esszimmer sowie Balkon und einen Kellerraum. Der Kfz-Stellplatz befindet sich in der Tiefgarage und ist mittels einer Zufahrtsrampe zu erreichen. Der Verkehrswert liegt bei 148.600 Euro.

Amtsgericht Moers: Grundstücke mit Garage stehen werden versteigert

Ein Grundstück mit Einfamilienhaus und einer Pkw-Garage am Länglingsweg 103, soll am 6. Dezember um 9 Uhr im Moerser Amtsgericht an den Höchstbietenden versteigert werden. Dabei handelt sich um ein freistehendes, eingeschossiges, voll unterkellertes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962. Das Objekt hat eine Wohnfläche von 133 m², ein ausgebautes Dachgeschoss und eine etwa 1973 erbaute, eingeschossige Pkw-Garage. Der Verkehrswert liegt hier bei 425.000 Euro.

Ein Tag später, am 7. Dezember, um 10 Uhr kommt ein weiteres Einfamilienhaus mit Garage unter den Hammer. Dieses steht am Ahornweg 4 in Neukirchen-Vluyn und stammt aus dem Jahr 1925, was damals zunächst als Kiosk errichtet wurde. Der Umbau zum Wohnhaus erfolgte 2008. Das Objekt ist eingeschossig, freistehend und teilweise unterkellert, mit einer Wohnfläche von 64 m². Instandhaltungsmaßnahmen seien laut Justizportal erforderlich. Der Verkehrswert liegt bei 220.000 Euro.

Die Versteigerungen finden im Saal 206 in der zweiten Etage des Amtsgericht Moers statt.

Hier gibt es Informationen zur Zwangsversteigerung:

Wer sich für eine Zwangsversteigerung beziehungsweise ein konkretes Objekt interessiert, dem wird geraten, vorab an mindestens einem Versteigerungstermin als Zuhörer teilzunehmen. Außerdem sollten Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt werden.

beziehungsweise ein konkretes Objekt interessiert, dem wird geraten, vorab an mindestens einem Versteigerungstermin als Zuhörer teilzunehmen. Außerdem sollten Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt werden. Bieter müssen sich beim Versteigerungstermin mit einem gültigen Ausweis oder Pass ausweisen. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 Prozent des Verkehrswertes kann verlangt werden. Diese kann durch Bankbürgerschaft, Bundesbankscheck, Verrechnungsscheck oder Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet werden.

mit einem gültigen Ausweis oder Pass ausweisen. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 Prozent des Verkehrswertes kann verlangt werden. Diese kann durch Bankbürgerschaft, Bundesbankscheck, Verrechnungsscheck oder Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet werden. Neben dem Gebotspreis fallen noch die Gerichtskosten sowie die Kosten für die Grundbucheintragung und die Grunderwerbsteuer an. Infos gibt es auf www.zvg-portal.de unter „Hinweise für Bieter“.

fallen noch die Gerichtskosten sowie die Kosten für die Grundbucheintragung und die Grunderwerbsteuer an. Infos gibt es auf www.zvg-portal.de unter „Hinweise für Bieter“. Wie eine solche Leistung gezahlt werden kann, welche sonstigen Kosten es gibt und was darüber hinaus wichtig ist, zu wissen – zum Beispiel, wie ein Versteigerungstermin abläuft und was man dafür benötigt – dazu gibt es Informationen auf der Internetseite des NRW-Justizministeriums: https://www.justiz.nrw/BS/lebenslagen/Haus_und_Wohnung/Zwangsversteigerung/index.php

