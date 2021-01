Kreis Wesel: Ansturm auf FFP2-Masken ist rückläufig

Wesel Die erste Ausgabe-Phase der FFP2-Masken ist beendet. Nach dem anfänglichen Run hat sich die Lage entpannt. Bestand ist ausreichend.

Nach dem anfänglichen Run ab Mitte Dezember mit langen Schlangen vor den Apotheken auch in Wesel endete die erste Ausgabe-Phase der FFP2-Masken am Mittwoch ganz ruhig. "Seit Anfang des Jahres haben wir nur noch kleckerweise zwischen fünf und zehn am Tag abgegeben, zuletzt noch eine einzige", berichtet Michael Jilek, Inhaber der Apotheke in Büderich. Bislang konnten sich über 60-Jährige sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Risikofaktoren drei kostenlose FFP2-Schutzmasken in der Apotheke abholen.

Bezugsschein der Krankenkassen

Ab dem 7. Januar hat dieser Personenkreis nun Anspruch auf zweimal sechs Schutzmasken - bei einer Zuzahlung von 2 Euro mit betreffendem Bezugsschein der Krankenkassen. Diese Regelung gilt vom 1. Januar bis 28. Februar und dann noch einmal in einem weiteren Zeitraum vom 16. Februar bis 15. April. Doch noch haben wohl nicht alle Krankenkassen die fälschungssicheren Bescheinigungen aus der Bundesdruckerei an ihre Versicherten ausgegeben.

"Wir haben rund 4000 Masken abgegeben", so Michael Jilek, der sich noch gut an die ersten Abgabe-Tage im Dezember erinnert. "Da standen manche Leute schon um 8.30 Uhr vor der Apotheke." In der Folge habe sich die Lage entspannt. Für die jetzt beginnende zweite Ausgabe-Phase ist der Sprecher der Weseler Apotheker gut gewappnet, hat zwischen 5000 und 6000 Masken im Bestand.

Gute Erfahrungen gemacht

Auch in der Adler-Apotheke in der Weseler Fußgängerzone wurden heute die letzten Masken der ersten Tranche abgegeben. "Es hat alles gut geklappt, wir haben positive Erfahrungen gemacht", sagt Inhaberin Ute Liman. Weit über 5000 hat ihr Team an die Bürger verteilt - und erwartet nun die zweite Phase. Ein bis zwei Mitarbeiterinnen waren mit der Masken-Abgabe beschäftigt, die immer draußen neben der Eingangstür erfolgte. Engpässe habe es nie gegeben, auch für die nächste Phase sind noch mehrere Tausend im Bestand.

Schräg gegenüber in der Rosen-Apotheke ist der Ansturm ebenfalls längst abgeebbt, die Nachfrage seit Jahresanfang zurückgegangen. "Doch auch auf die nächste Phase sind wir gut vorbereitet", betont eine Mitarbeiterin.