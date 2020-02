Kreativer Kassenzettelwahn im kunterbunten Wesel-Ginderich

Die elf Gruppen des Gindericher Bollerwagenzugs hatten sich wieder richtig Mühe gegeben – und so entstanden originelle Nummern, die die Zuschauer am Straßenrand in Verblüffung versetzten. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen: Wie kreativ man den Kassenzettelwahn umsetzen kann, bewies der Freundeskreis Leygraf, der eine große Papierrolle gebaut hatte, von der ein Bon nach dem anderen ausgegeben wurde.

Die rund 40 Teilnehmer waren selber als Kassenzettel verkleidet und warfen passend dazu statt Kamelle Tüten mit Brötchen einer örtlichen Bäckerei ins Narrenvolk – selbstverständlich mit Kassenzettel, auf dem sich der Hinweis befand: „Es bediente Sie: Herr Olaf Scholz“. Da hätte sicher auch der aktuelle Bundesfinanzminister seine Freude dran gehabt und eines der Brötchen gerne gefan

Beim Bollerwagenzug wurde viel geworfen. Foto: Gerd Hermann / FFS



Die Karnevalisten wiesen auch darauf hin, wie man neuerdings das Brot nennt, bei dem man keinen Bon dazu bekommt – ganz klar: Schwarzbrot!

Nicht weniger originell die etwa 30 Personen eines Freundeskreises , die sich im Gedenken an den Karneval im Vorjahr als Unwetter verkleidet hatten.

Die Jungs waren Gewitterwolken mit Blitz und Donner, die Mädchen kamen als Regenbogen und die Eltern gingen als Regenwolken. „An den Hüten haben wir wochenlang gebastelt“, erzählt Wolke Kirsten Erdmannski.

Auf dem Zugweg durch den Wallfahrtsort stieg dann immer wieder dichter Nebel aus deren Bollerwagen auf...

Auch sehr gelungen war das Insektenhotel einer selbsternannten „verrückten Nachbarschaft“ aus der Marienstraße. Die Teilnehmer kamen als verschiedene Insekten und wollten sich „dem Nabu anpassen“, wie „Kakerlake“ Bianca van Hardeveld erläuterte.



Frau Antje lässt grüßen

Sehr schön auch die große Gruppe des inklusiven Karnevals kunterbunt. „Die Emotionen gehen mit uns durch“, hieß deren Motto, das sie mit den verschiedensten Emojis darstellten – unter anderem auf einem riesigen Handy-Bollerwagen, den einige Bewohner einer Lebenshilfe-Wohnfamilie aus Wesel selbst mitgebaut hatten.

Jede Menge Super-Marios in Ginderich. Foto: Gerd Hermann / FFS

Als jede Menge Super-Marios zog die Gruppe Winnekendonk in Ginderich mit – die populäre Videospiel-Figur hatten die Kinder und Erwachsenen perfekt nachgebildet. Als Pilze war auch das Gindericher Männerballett ein echter Blickfang.

„Frau Antje“ fand ebenfalls den Weg in den Wallfahrtsort – und das in sechsfacher Stärke: Die Powerfrauen der KFD Ginderich waren auf dem Holland-Tripp und verteilten Tulpen, Äpfel und Käse am Stiel unter den Zuschauern. Ihr Motto lautete: „Frauenpower wunderbar – alles Käse dieses Jahr.“

Auch die Zuschauer hatten sich lustig kostümiert. So hatte sich eine Mitarbeiterin der Bäckerei Dams mit etwa 100 Kassenzetteln vollgehängt. Sie berichtet: „Alleine das, was von einem halben Tag liegen bleibt, reicht schon für ein ganzes Kostüm.“ Na denn: Kiwitt helau!