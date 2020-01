Unfälle Krankenfahrstuhl prallt in Hamminkeln mit Bus zusammen

Hamminkeln. Schwer verletzt: Ein Mann im Krankenfahrstuhl ist mit einem Bus zusammengestoßen. Die Kreuzung in Hamminkeln wurde zeitweise gesperrt.

Ein 94-Jähriger ist am Donnerstagmittag an einer Straßenkreuzung in Hamminkeln mit einem Bus zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Gegen 14 Uhr befuhr ein 71-jähriger Busfahrer aus Uedem die Bocholter Straße in Richtung Bocholt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 94-Jähriger aus Bocholt habe plötzlich die Bocholter Straße mit einem Krankenfahrstuhl im Kreuzungsbereich zur Straße Poterey / Finkenberg überqueren wollen.

Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern

Zwar habe der Busfahrer noch gebremst und sei in ein Feld ausgewichen. Doch konnte er den Angaben zufolge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 94-Jährige verletzte sich durch den Zusammenprall schwer, der 71-Jährige sowie ein 20-jähriger Fahrgast aus Bocholt erlitten leichte Verletzungen. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.10 Uhr gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.