Wesel. Der Fahrer eines Kleintransporters kollidierte am Donnerstag bei Wesel mit einem entgegen kommenden Lastzug. Straße bis in den Abend gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kollision mit Lastwagen: 19-jähriger Fahrer stirbt in Wesel

Bei einem Verkehrsunfall auf der B58n Höhe Büderich ist der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Sein 24-jähriger Beifahrer erlitt bei der Kollision mit einem Lkw nach Angaben der Polizei Wesel schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der 19-jährige Fahrer aus Rhede starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Abend mit.

Gegen 15.10 Uhr seien die beiden Männer am Donnerstag auf der Xantener Straße in Richtung Wesel unterwegs gewesen, als sie aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe des Weseler Ortsteils Büderich nach links in den Gegenverkehr gerieten. Dort kollidierte der Kleintransporter mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen aus den Niederlanden, der in Richtung Alpen fuhr.

Xantener Straße war bis in die Abendstunden gesperrt

Der Fahrer des Lkw, ein 52-Jähriger aus Bocholt, blieb nach Angaben der Polizei bei dem Zusammenprall mit dem Kleintransporter unverletzt. Die Beamten sicherten die Unfallstelle ab.

Die Xantener Straße war bis in die Abendstunden auf einer Länge von rund einem Kilometer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (red)