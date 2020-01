So sieht die neue Raumklimakarte aus.

Kreis Wesel. Die neuen Raumklimakarten des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel gibt es ab sofort kostenlos in den Rathäusern.

Klimabündnis im Kreis Wesel präsentiert neue Raumklimakarte

Wer in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, spart nicht nur Energie und Kosten, sondern lebt auch gesünder. Schon mit ein paar einfachen Tricks lassen sich ein gutes Raumklima schaffen und die Bildung von Schimmel verhindern. Beispielsweise sind dauerhaft gekippte Fenster bei geöffneten Thermostatventilen die denkbar schlechteste Form des Lüftens. Sinnvoller ist dagegen immer eine intensive Stoßlüftung, um den Energieverbrauch nicht drastisch in die Höhe zu treiben. Zudem gilt: „Fenster auf“ heißt gleichzeitig „Thermostat zu“. Nur so können optimal Energie und damit Kosten gespart werden.

Im Scheckkartenformat

Aufschluss über das Raumklima und die Luftfeuchtigkeit zu Hause gibt die neue „Raumklimakarte“ des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel. Die Karte im Scheckkartenformat enthält ein Folienthermometer, das die Raumtemperatur über aufleuchtende Zahlen anzeigt. Ein quadratisches Messfeld verfärbt sich zudem je nach relativer Feuchte im Raum dunkelblau (trocken), hellblau (optimal) oder rosa (feucht). Wird signalisiert, dass es zu feucht im Raum ist heißt es, lüften. Die Raumklimakarten sind während der Öffnungszeiten kostenlos in den Rathäusern bei den kommunalen Klimaschutzmanagern erhältlich (Menge begrenzt, nur so lange der Vorrat reicht).

Die jeweiligen Ansprechpartner der Kommunen findet man auch unter www.kreis-wesel.de unter dem Link Klimabündbnis der Kommunen. Unterstützt wird die Aktion vom KompetenzNetz Energie Kreis Wesel im Rahmen der kreisweiten kommunalen Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW. Wer diese kostenlose Beratung in Anspruch nehmen oder einen Vor-Ort-Termin an seiner Immobilie buchen möchte (60 Euro), meldet sich unter 0281/47368415 oder wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw.