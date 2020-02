Karnevalszug in Wesel: Das sind die schönsten Bilder

Wesel. In Wesel sind sie am Rosenmontag durch die Innenstadt gezogen. Die Gruppen hatten sich einiges überlegt - klicken Sie sich durch unsere Fotos.

Traditionell von der Kolpingstraße zum Berliner Tor - so ging es für den Rosenmontagszug bei durchwachsenem Wetter mit 44 Wagen und Fußgruppen durch die Innenstadt der Hansestadt Wesel.

Mit Greta Thunberg, Eisbär und Pinguin wurde auf das große Thema Klimaschutz hingewiesen. Genauso ging es um die Verschmutzung der Weltmeere. Die Gruppen hatten sich wieder einiges ausgedacht für ihren diesjährigen Rosenmontagszug.

Leider setzte bei Ankunft am Berliner Tor der Regen wieder ein. Das Wetter hat es den Narren in diesen Tagen sehr schwer gemacht - etliche Züge waren am Tulpensonntag abgesagt worden. (rme)

Rosenmontagszug durch Wesel - klicken Sie sich durch die Bilder: