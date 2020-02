Karnevalisten kleiden sich in Wesel aus zweiter Hand ein

Bereits zum siebten Mal organisierte das Feldmarker Karnevalskomitee (FKK) im großen Saal des Gemeindezentrums an der Herz-Jesu-Kirche einen Second-Hand-Markt für Karnevalskostüme. Dabei ließ der Markt am vergangenen Samstag kaum einen Wunsch offen. Jeder konnte sich dort für die „jecke Jahreszeit“ entsprechend einkleiden: Piraten und Prinzessinnen, Hexen, Clowns und Harlekins, Löwen, Schlangen und Bären, Cowboys und Indianer, Polizisten, Handwerker und Astronauten; dazu Hüte, Brillen und Perücken, Schwerter, Äxte, Baströckchen und jede Menge weitere Accessoires.

Schon bald nach Eröffnung um 10 Uhr war der Andrang groß und zwischen den Kostümständern tummelten sich Eltern mit Kindern, Omas und Opas mit Enkeln, um für die „fünfte Jahreszeit“ etwas Schönes zu ergattern. Hinter ein paar Stellwänden konnten die Sachen auch gleich anprobiert werden.

Kostüme haben sich in Kellern und Schränken angesammelt

Wie kam es zu der Idee, einen Gebrauchtmarkt für Karnevalskostüme ins Leben zu rufen? Laut Brigitte Puckert, der Vorsitzenden des FKK, besteht der Verein zwar schon über 50 Jahre, aber erst um 2013/14 herum „fiel uns auf, dass sich bei vielen von uns schon einiges an Kostümen in Kellern und Schränken angesammelt hatte. So überlegten wir, ob man sie nicht auf einer Art Trödelmarkt anbieten kann.“ Selbstverständlich brauchte man noch geeignete Räumlichkeiten, schaute sich um und fand schließlich in der Kirchengemeinde Herz Jesu einen Partner, der die Räume kostenfrei zur Verfügung stellt.

Gebraucht statt neu kaufen: Beim Karnevalskostüm-Markt in Wesel kleiden sich die Narren für die fünfte Jahreszeit ein. Foto: Christian Creon / FFS

Puckert: „Wir wachsen von Jahr zu Jahr und hatten noch nie so viele Kostüme wie dieses Mal. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich bereits zwei Räume benötigen, von denen einer alleine nur die Kinderkostüme ausstellen wird.“

Karnevalsverein wirbt mit Flyern für Kostüm-Markt

Von wem stammen denn die Sachen? „Über den Verein erstellen und verteilen wir Flyer, die den Trödelmarkt ankündigen mit der Bitte, Karnevalssachen in Wäschekörben am Vortag vorbeizubringen. Manche der Kostüme sind gekaufte Waren, aber vieles ist auch selbst entworfen und genäht. Da steckt teilweise richtig Arbeit drin! Wir sortieren die Sachen auf die Ständer und machen Preisschilder dran. Zehn Prozent des Verkaufserlösesgehen dann in unsere Vereinskasse.“

Was passiert mit den Teilen, die nicht verkauft werden? Puckert: „Wir sind am Verkaufstag bis etwa 16 Uhr hier. Bis dann können die Leute ihre Kostüme wieder abholen, danach gehen die Sachen in das Eigentum des Vereins über und werden nächstes Jahr wieder angeboten.“