Wesel. Wie gewohnt ging es vom Festzelt aus los: Ginderich veranstaltete am Rosenmontag wieder den Bollerwagenzug - das sind die schönsten Bilder.

Traditionell mit dem Bollerwagenzug feierte Wesel- Ginderich an diesem Rosenmontag. Start war wie gewohnt um 11.11 Uhr am Festzelt am Kuhport.

Die elf Zugnummern im kleinen Wallfahrtsort Ginderich hatten jeweils lustige Themen aufgegriffen: Ein Freundeskreis ging als Kassenbons, eine Nachbarschaft hatte ein Insektenhotel gebaut und sich als deren Bewohner verkleidet. Wieder andere gingen als Gewitterwolken und der inklusive Karneval kunterbunt brachte jede Menge Emojis auf die Straße. (jok)

Bollerwagenzug in Ginderich - klicken Sie sich durch die Bilder vom Karnevalszug: