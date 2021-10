Zwei Oberhausener wehrten sich am Montagabend gegen eine Festnahme und verletzten zwei Polizisten und einen Zugbegleiter.

Polizeieinsatz Jugendliche aus Oberhausen attackieren in Wesel Polizisten

Wesel. Zwei 17 und 18 Jahre alte Oberhausener rasten bei einer Kontrolle am Weseler Bahnhof aus. Sie verletzen zwei Polizisten und einen Zugbegleiter.

Äußerst gewalttätig setzten sich zwei Jugendliche aus Oberhausen am Montagabend gegen eine Polizeikontrolle am Weseler Bahnhof zur Wehr. Sie verletzten zwei Beamte so schwer, dass sie dienstunfähig waren. Auch ein Zugbegleiter wurde attackiert.

Eine 24-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege wurden am Montagabend gegen 19.50 Uhr zum Bahnhof Wesel gerufen, um die Personalien eines Mannes festzustellen, der im Zug ohne Fahrschein aufgefallen war. Der 17-jährige Oberhausener, der mit einem 18-Jährigen unterwegs war, versuchte zunächst, die Polizisten mit falschen Personalien zu täuschen. Dann rannte er plötzlich davon. Auch sein Begleiter ergriff die Flucht. Die Beamten konnten die beiden einholen.

Die gewalttätigen Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren

Der 18-Jährige beleidigte den ebenfalls anwesenden Zugbegleiter, schlug den 36-jährigen und verletzte ihn. Der Oberhausener ging dann auch auf die Polizisten los und verletzte einen 29-jährigen Beamten so schwer, dass er nicht mehr dienstfähig war. Der 17-Jährige schlug derweil auf die 24-jährige Polizeibeamtin ein. Sie erlitt so schwere Blessuren, dass sie ebenfalls ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Beide Oberhausener erwartet nun ein Strafverfahren. (red)

