Informationen und Anmeldung

Tickets für die Veranstaltung zum Preis von 5 Euro (Eröffnung), 6,50 Euro (Wettbewerb) und 20 Euro (Dauerkarte) gibt’s an den Scala-Vorverkaufsstellen oder im Scala Kulturspielhaus an der Wilhelmstraße 8, per Mail unter k.nienhaus@scala-kulturspielhaus.de oder unter 0176/ 80176380.

Alle weiteren Informationen rund um die dritte Auflage des Niederrhein Filmfestivals und zum Einreichen der Filmbeiträge (noch bis 5. Januar) sind auf der Homepage unter www.niederrheinfilm.de zu finden. Informationen gibt’s auch per E-Mail unter der Adresse niederrhein.filmfestival@mail.de