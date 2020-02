In Wesel kann jeder seine Wunsch-Grundschule besuchen

Wesel. Bei der Beliebtheit von Grundschulen gibt es Unterschiede, was zum Problem werden kann. Doch dank Überhangklassen wurde es in Wesel gelöst.

525 i-Dötzchen werden sich mit dem Beginn des neuen Schuljahrs im August zum ersten Mal auf den Weg in ihre Klassen machen. Dabei gab es zunächst Anmeldeüberhänge in Blumenkamp (15), am Fusternberg (1) und an der Konrad-Duden-Grundschule (5), so dass mit Ablehnungen gerechnet werden konnte.

Doch das ist vom Tisch, jeder Erstklässler wird künftig dort unterrichtet, wo er angemeldet wurde. Dazu wurden an den Gemeinschaftsgrundschulen Blumenkamp sowie Konrad Duden Überhangklassen gebildet. Die Zusagen sind bereits bei den Familien eingegangen.

Die Zahlen: 45 Kinder an der Polderdorfschule, 56 Quadenwegschule, 55 Fusternberger Schule, 61 Konrad-Duden-Grundschule, 32 Buttendickschule, 46 Grundschule Blumenkamp, 105 Innenstadtgrundschule, 56 Grundschule Feldmark, 20 Theodor-Heuss-Grundschule Bislich und 49 Theodor-Heuss-Grundschule Flüren.