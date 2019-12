Die Sternsinger feiern am Freitag den Aussendungs-Gottedienst. Am 4. und 5. Januar werden sie in Hamminkeln unterwegs sein.

In allen fünf Gemeinden sind die Sternsinger am ersten Wochenende im neuen Jahr unterwegs und bringen den Segen in die Häuser.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Hamminkeln ziehen die Sternsinger durch die Straßen

Hamminken. Frieden! Im Libanon und weltweit: Mit dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“ bringen Kinder den Segen„Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in der Pfarrei Maria Frieden. Gestern fand die gemeinsame Aussendungsfeier der Sternsinger in der Christus-König-Kirche in Ringenberg statt.

In allen fünf katholischen Gemeinden werden die Heiligen Drei Könige am ersten Wochenende im neuen Jahr, 4. und 5. Januar, unterwegs sein und Spenden sammeln. Die Abschlussgottesdienste finden in den Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten statt und werden im allgemeinen in Familiengottesdienste eingebettet.