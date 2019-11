Hünxe. Vor Weihnachten machen die Krudenburger ihre Häuser zu Weihnachtsmarktbuden: Aus den Fenstern heraus bieten sie Leckereien und mehr an.

Hünxes kleines Dorf Krudenburg lädt zum Weihnachtsmarkt

Seit 1998 wird im alten Dorfkern von Krudenburg der Weihnachtsmarkt von der Dorfgemeinschaft Krudenburg organisiert und vom Heimat- und Verkehrsverein Hünxe als Schirmherr unterstützt.

Da das alte Dorf Krudenburg eigentlich nur aus einer schmalen Dorfstraße besteht, die beiderseits mit alten Häusern bebaut ist, gibt es hier in der Straße keine Verkaufsstände. Die Häuser der Krudenburger Bewohner sowie die Gebäude der alten Krudenburg verwandeln sich hier zu Weihnachtsständen mit vielfältigen Angeboten – in dieser Form einmalig am ganzen Niederrhein.

Nikolaus schaut vorbei

Darüber hinaus wird außerhalb der alten Dorfstraße an weiteren Verkaufsständen Weihnachtliches angeboten. Nach den überwältigenden Erfolgen in den vergangenen Jahren, veranstaltet die Dorfgemeinschaft gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein auch in diesem Jahr wieder am Tag vor dem ersten Advent, am Samstag, 30. November, von 11 bis 19 Uhr im historischen Ortskern von Krudenburg den Weihnachtsmarkt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Hünxe, die Vertreter von Rat, Verwaltung und Dorfgemeinschaft sowie vom Heimatverein treffen sich um 15 Uhr zur Begrüßung des Nikolauses und zum anschließenden gemeinsamen Besuch des Marktes am Dorfbrunnen.

Auch die alte Burg ist Teil des Marktes

Heinrich Rühl, der Vorsitzende des Heimatvereins, wird im Namen der Dorfgemeinschaft Krudenburg und des Heimatvereins die Gäste und den Nikolaus begrüßen. Die alte historische Dorfstraße ist wieder festlich geschmückt.

Weihnachtsbäume und viele beleuchtete Girlanden weisen den Besuchern den Weg. Die alten Häuser, sowie der Bereich der alten Burg Krudenburg werden mit in den Markt einbezogen. Aus den weihnachtlich beleuchteten Fenstern heraus werden Baumschmuck, Seidenmalerei, Kerzen, Kinderspielzeug, weihnachtliches Gebäck, Glühwein, sowie die beliebten kulinarischen Spezialitäten aus den Krudenburger Küchen angeboten. Diese Produkte sind zumeist von den Krudenburgern selbst hergestellt und gebastelt.

Ponykutsche ist unterwegs

Am Anfang und Ende der historischen Dorfstraße und auch am Dorfbrunnen sind Stände aufgebaut, die Spezialitäten aller Art anbieten. Der Nikolaus wird mit den Kleinen aus dem Kindergarten Hünxe den Weihnachtsbaum schmücken und hat auch kleine Geschenke mitgebracht.

Musikalisch umrahmt wird der Weihnachtsmarkt von den stimmungsvollen Klängen eines Drehorgelspielers. Eine Ponykutsche fährt mit den Kindern durchs Dorf. Das Organisationsteam für den Krudenburger Weihnachtsmarkt hat sich wieder nach besten Kräften bemüht, einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im alten Lippetreidlerdorf zu bereiten.