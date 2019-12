Hünxer Feuerwehr-Förderverein hilft und unterstützt

Hünxe. In Zeiten leerer Gemeindekassen kommen Vereinen wie dem Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Hünxe eine immer stärkere Bedeutung zu.

Schon seit dem Jahr 1911 gibt es in der Gemeinde Hünxe Männer und Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Hab und Gut des Nächsten zu schützen. „Idealisten“, so schreibt es die Feuerwehr über sich selbst, „denn diese Männer und Frauen versehen ihren Dienst ehrenamtlich und unentgeltlich. Zum Wohle der Allgemeinheit setzen sie bei Einsätzen ihre eigene Gesundheit, oftmals ihr Leben auf Spiel.“ Und dies logischerweise rund um die Uhr.

Der Löschzug Hünxe liegt zentral in der Gemeinde Hünxe. Er wurde vor 108 Jahren aus einer Pflichtfeuerwehr gegründet. Zum Löschzug gehören 43 aktive Mitglieder. Er stellt den Brandschutz im Ortsteil Hünxe sicher und unterstützt die anderen Einheiten in Bruckhausen, Bucholtwelmen und Drevenack. Dazu stehen sieben Fahrzeuge bereit, die auch zur Unterstützung in die anderen Ortsteile mit ausrücken: Neben dem Einsatzleitwagen (ELW1), dem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF1) und dem Mehrzweckboot (MZB1) verfügt der Löschzug über vier weitere Großfahrzeuge.

Förderung des Brandschutzes ist das Ziel in Hünxe

Längst wird der Löschzug Hünxe nicht mehr nur zu Brandeinsätzen gerufen. Immer häufiger lauteten die Alarmstichworte „hilflose Person hinter Tür“, „Technische Hilfeleistung“, Einsätze mit „gefährlichen Stoffen und Gütern“ oder „Tierrettung“. „Um all diesen Aufgaben gerecht zu werden, bedarf es einer guten und fundierten Aus- und Fortbildung und vor allem technisch hochwertigem Equipment.“ Nun machten Sparmaßnahmen, zu denen die Gemeinde oft gezwungen sei, auch vor der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe nicht halt. Immer wieder komme veraltetes und technisch überholtes Gerät mit in den Einsatz.

Am 10. Mai 2010 wurde der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe, Löschzug Hünxe gegründet, „um unsere, und vor allem Ihre Feuerwehr materiell und finanziell zu unterstützen“, erklärt der 1. Vorsitzende Dr. Michael Wefelnberg. „Der Zweck unseres Vereins ist die Förderung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen gegenüber den Bürgern unserer Gemeinde.“

Verwirklicht werde dies durch die Betreuung der Mitglieder der Feuerwehr, Pflege der Tradition der Feuerwehren, die Pflege des heimatlichen Brauchtums, Förderung der Ausbildung und der sächlichen Ausstattung, Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung.

Hünxer haben jede Menge Ausrüstung angeschafft

Angeschafft wurden in der Vergangenheit etwa ein Faltzelt, Übungspuppen, ein Brandsimulator, ein Feuerwehr-Schild im Eingangsbereich, Reanimationspuppen, das Übungslöschgerät Heimi 1 wurde erweitert, es gab finanzielle Unterstützung für das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr.

Neue Mitglieder sind stets willkommen, schreibt der Vorstand.