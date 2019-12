Hünxe. In der vollen Dorfkirche Drevenack gab es ein Advents- und Weihnachtskonzert mit einigen Überraschungen. Das Publikum stimmt am Schluss mit ein.

Hünxe-Drevenack träumt musikalisch in der Dorfkirche

Wie unterschiedlich doch Advents- und Weihnachtskonzerte sein können. Frühlingshafte Temperaturen herrschten draußen, innen war weihnachtliche Stimmung. Die Dorfkirche Drevenack war bis auf den letzten Platz besetzt, denn der Evangelische Kirchenchor der Gemeinde veranstaltete sein Adventskonzert.

Das Motto des Abends hieß: „Komm, lass uns träumen“. Träumen konnte man wirklich bei rund 15 Grad Außentemperatur und zwar von einer weißen Weihnacht, die wohl nicht in Aussicht ist. Neben dem Kirchenchor unter Leitung von Marco Rohde, der auch am Klavier spielte, wirkte auch der Chor der Kinderkirche mit 20 Jungen und Mädchen aus der Gemeinde mit.

Die Sänger im Alterraum. Foto: Heiko Kempken / FFS

Hier hatte Werner Bußmann die Leitung und mit seinen Kindern dem Publikum von Anfang viel Freude bereitet, gab es doch Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Singen wir im Schein der Kerze“ zu hören.

Viel Beifall für den Kinderchor

Auch „Macht die Türen auf“ und „Das Licht einer Kerze“ waren sichtlich fröhliche Lieder, die dem Kinderchor viel Beifall brachten. Lob aber auch für den gastgebenden Chor, der mit Johann Sebastian Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, „Zündet die Lichter der Freude an“ und „Komm, lass uns träumen“, und zwar von einer Welt, die mit Kinderaugen gesehen wird, den Anfang machte.

Überwiegend Frauenstimmen

Zuvor hatten sich beide Chöre mit dem Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ eingesungen.

Der Kirchenchor mit seinen überwiegend vielen Frauenstimmen (dem Chor fehlen noch einige Bässe und Tenöre) überraschte immer wieder aufs Neue.

Neben traditionellen Liedern wurde auch ein Stück aus der anglikanischen Kirche gesungen.

Gleich zweimal musste „Carol of the Bells“, eine sehr rasante Komposition, die das immer schneller werdende Glockengeläute darstellten, gesungen werden, da diese dem Publikum und dem Chor selbst auch gefiel.

Die Sängerinnen und Sänger hatten in letzter Zeit viel geübt, um dieses Werk in englischer Sprache deutlich zum Ausdruck zu bringen. Mit Erfolg! Schließlich wurde ein „Gloria" sowie „Transeamus usque Bethlehem" gesungen. Aber auch Instrumentalisten sorgten für eine angenehme Adventsstimmung. Julia Lange, selbst Chorsängerin, spielte auf der Klarinette gekonnt zusammen mit ihrem Chorleiter „Last Christmas" und „Have yourself a merry christmas".

Selbstverständlich wurde das Publikum auch eingeladen, mit dem Chor zwei deutsche Weihnachtslieder mitzusingen, was auch prompt gemacht wurde.

Zu guter Letzt wirkte bei dem überaus gelungenen Konzert noch das Barock-Ensemble Bocholt mit Elida Markett und Annette Spandern, Violine, Simon Seggewiß, Cello, und Maria Brinks, Flöte, mit. Mit einigen klassischen Werken gaben auch sie dem Konzert eine gute Note.