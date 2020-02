Hochwasser: Arbeiten an Südumgehung Wesel teilweise gestoppt

Wesel. Das Hochwasser steigt seit Tagen – wer häufiger über die B 8 an der Lippemündung vorbeifährt, kann verfolgen, wie schnell sich die Überflutungsflächen füllen. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Baustelle der Südumgehung.

Wie der Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage mitteilt, muss ein Teil der Arbeiten seit Mittwochabend ruhen. Die Verfüllung des alten Lippearms – schon mehr als die Hälfte ist hier geschafft – sowie die Verlegung der Versorgungsleitungen werden unterbrochen. Voraussichtlich am 12. Februar kann es laut Straßen NRW weitergehen.

Die Arbeiten an der rund 800 Meter lange Umgehungstrasse für die B 8, über die der Verkehr während der Tunnelarbeiten fließen soll, können fortgesetzt werden. Das Hochwasser kommt übrigens nicht aus der Lippe, wie der Lippeverband mitteilt, sondern wird vom Rhein in den Lippemündungsraum gedrückt. Am Freitag soll in Wesel der Scheitelpunkt des Rheinhochwassers erreicht werden. (rme)