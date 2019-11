Hier wird es teurer, dort günstiger in Hamminkeln

Hamminkeln. Das traditionelle Gebührenkarussell dreht sich wieder zum Jahresende in Hamminkeln. Die Abfallgebühren sollen sinken, Abwassergebühren steigen

Die Abwassergebühren sollen steigen, die Abfallgebühren sinken - das beschlossen am Donnerstagabend die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses - zumindest teilweise (siehe Box). Endgültig entscheidet der Rat in seiner nächsten Sitzung am 5. Dezember.

Beim Abwasser wird zwischen Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschieden. 2020 soll die Gebühr für Schmutzwasser von 2,63 Euro pro Kubikmeter auf 2,77 Euro steigen. Die Niederschlagsgebühr steigt von 0,84 Euro pro Kubikmeter auf 0,91 Euro. Die Stadt begründet den Anstieg mit dem Anstieg des gebührenpflichtigen Aufwands, der von 5.171.294 auf 5.253.062 Euro gestiegen ist. Dazu kommt ein geringerer Überschuss aus dem Jahr 2018. Außerdem habe sich die Schmutzwassermenge von um 15.000 Kubikmeter auf 1.125.000 reduziert, während die Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung um 5000 auf 2.075.000 Quadratmeter erhöht hat.

Als ländliche Gemeinde haben viele Hamminkelner Kleinkläranlage oder abflusslose Gruben am Haus. Auch für diese müssen sie im nächsten Jahr mehr bezahlen. Der Gebührensatz für die Leerung von Kleinkläranlage steigt von 31,89 Euro auf 36,23 Euro, bei abflusslosen Gruben von 16,76 auf 20,35 Euro. Die Entsorgung musste neu ausgeschrieben werden, der jetzt beauftragte Unternehmer will mehr Geld sehen. Außerdem ist die Menge, die aus abflusslosen Gruben entsorgt werden muss, von 6.626 Kubikmeter auf 5.400 Kubikmeter gesunken.

Lokales Der Beschluss für die Abfallgebühren wird im Rat gefällt Die frisch gegründete Partei Freie Wähler der Isselgemeinden hatte am Donnerstag morgen die Stadt darüber informiert, dass sie rechtliche Bedenken gegen die Art und Weise der städtischen Gebührenkalkulation für Abfall hat. Verbraucher zahlten zu viel für 120-Liter-Gefässe. Die Stadt teilte in einer ersten Stellungnahme diese Position nicht, wie sie den Fraktionsvorsitzenden erklärte. Doch die Politik will Rechtssicherheit und hat die endgültige Entscheidung auf den Rat geschoben.

Anders sieht es beim Abfall aus. Hier werden die Gebühren wohl gesenkt. Eine 120-Liter-Tonne Restabfall kostete bisher 150,94 Euro, ab 2020 dann 143,84 Euro. Die 240-Liter-Tonne Restabfall schlägt zur Zeit mit 188,86 Euro zu Buche, wird künftig mit 178,40 Euro abgerechnet. Für die 1.100-Liter-Gefäße wurden bisher 463,78 Euro fällig, in Zukunft werden es 4,28,96 Euro werden. Außerdem sinkt die Gewichtsgebühr für ein Kilogramm Restabfall von 0,79 Euro auf 0,72 Euro. Die Stadt begründet die Gebührensenkung vor allem mit höheren Erstattungen des Kreises Wesel, der Hamminkeln 180.351 Euro zurück überweist, die Hamminkeln 2018 zu viel gezahlt hat und einem Überschuss von 101.722 Euro, den die Stadt 2018 erwirtschaftet hat.

Endgültig entscheidet der Rat in seiner nächsten Sitzung am 5. Dezember.