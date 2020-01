Helgoland: Der Hamminkelner Marco Launert tut es wieder

Er wird es wieder tun. Vor ziemlich genau einem Jahr starteten der Hamminkelner Musikproduzent Marco Launert von der Rockschule und sein Freund Marc Sokal von Carousel Productions aus Wuppertal ihre musikalische Expedition in Deutschlands hohen Norden, die sich Launert ausgedacht hatte, und die der Tourismus-Service der Nordseeinsel Helgoland gefiel. Unter dem Einfluss der winterlichen Naturgewalten mit Gästen aus mehreren europäischen Ländern ein Album aufzunehmen, lautete der Auftrag.

Das Duo startete Ende Januar in Wuppertal, wo das mobile Tonstudio und ein großes Instrumentarium in einen Anhänger und später in Cuxhaven in einen Schiffscontainer verladen wurden. Auf Helgoland angekommen, installierten Sokal und Launert das Studio und die Backline in der dortigen Nordseehalle, für 16 Tage die Heimat der beiden.

Tolles Feedback beim ersten Projekt

Songwriter und Multiinstrumentalist Marco Launert nahm binnen einer Woche die Basics - Schlagzeug, Bass, Gitarren und Keyboards/Synthesizer - für insgesamt zwölf Eigenkompositionen auf, die später von den Gastmusikern besungen und teilweise bespielt werden sollten. Das Ergebnis des kreativen und intensiven Projekts - das Album Helgoland - wurde im Mai 2019 veröffentlicht und im Rahmen eines großen Konzerts auf der Landungsbrücke der Insel vor großem Publikum live präsentiert. Das Album wurde seitdem mehrere tausend Mal verkauft und mit tollem Feedback belohnt.

Lokales Besonderes Schmankerl Als besonderes Schmankerl für Liebhaber wird das Plattenlabel der Rockschule beide Alben in limitierter Stückzahl als Doppel-Vinyl-Schallplatte veröffentlichen. Infos zum aktuellen Stand des Projekts sowie der Zugang zum Onlineshop sind unter www.helgoland-das-album.de zu finden.

Und weil das Albumprojekt so erfolgreich war, erhielt Launert den Auftrag für eine weitere Platte - dieses Mal als Sommer-Edition, also dem Gegensatz zur winterlichen ersten Platte. Vom 4. bis zum 20. Mai wird das Produzentenduo erneut Quartier auf der Insel beziehen, dieses Mal auf der „Düne“, der von Natur geprägten Nebeninsel. „Was gibt’s Großartigeres, als morgens vom Holzbungalow aus durch den Sand zum Strand zu laufen und sich die nötige Inspiration für den Aufnahmetag zu holen“, freut sich Marco Launert auf die Recording Session inmitten von Wasser, Sand, Seehunden und Kegelrobben.

Neue Musiker mit neuen Einflüssen

Die Musikercrew wird bis auf den Helgoländer Gitarristen Carsten Graetsch, der bereits auf „Helgoland“ zu hören ist, komplett ausgetauscht, um neue Einflüsse zu gewinnen. „Die Mannschaftsaufstellung entsteht in diesen Tagen“, so Launert, der mit der Helgoländer Sängerin Sonja Mangelsdorf, der Düsseldorfer Newcomerin Julika Elizabeth (Gesang/ Piano), dem Topgitarristen Dennis Hormes (Fettes Brot, DJ Bobo, Roachford, The Boss Hoss) und genanntem Carsten Graetsch bereits die ersten Künstler an Bord hat. Nach Beendigung der Aufnahmen am 20. Mai wird die Platte unmittelbar gemischt und gemastert und im Juni veröffentlicht. Am 8. August wird die Album-Release-Show von Helgoland II erneut auf der Landungsbrücke stattfinden, aber nicht nur das: Beide Alben werden dort live präsentiert - mit allen Künstlern beider Ausgaben.