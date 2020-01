Hamminkeln. Die Freie Wählergemeinschaft der Isselgemeinden will mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz in die Hamminkelner Politik bringen.

Hamminkelner Wählergemeinschaft will mehr Bürgerbeteiligung

Sie sind unzufrieden mit der Politik in Hamminkeln und wollen es besser machen. Die Freie Wählergemeinschaft der Isselgemeinden (FWI), die sich jetzt der Öffentlichkeit vorstellt. Flyer haben sie im Stadtgebiet verteilen lassen, ihre Internetseite www.fwi-hamminkeln.de ist jetzt online. Nun will die Gruppierung, die aktuell 18 Mitglieder aus dem Ortsteil Hamminkeln hat, für sich werben - vor allem auch in anderen Ortsteilen.

Auf drei Säulen soll die Interessengemeinschaft, die als Verein eingetragen ist, stehen: Stärkere Bürgerbeteiligung, Unabhängigkeit und sachbezogene Kommunalpolitik. Politisch verortet sich die FWI in der Mitte der Gesellschaft und lehnt ideologische Debatten ab, deshalb das Stichwort „sachbezogene Kommunalpolitik“. „Unabhängigkeit“ haben sie sich auf die Fahne geschrieben und wollen deshalb, falls sie bei der Kommunalwahl in den Stadtrat kommen, auf den in Parteien sonst eher üblichen Fraktionszwang verzichten.

Pläne zur Bebauung am Rathaus war die Initialzündung

Lokales FWI stellt keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf Zur Kommunalwahl im September will die Freie Wählergemeinschaft der Isselgemeinden alle 19 Hamminkelner Wahlkreise besetzen und hofft auf einige Mandate im nächsten Stadtrat. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wollen sie nicht stellen. Ob und welchen Kandidaten von anderen Parteien in Hamminkeln die Freien Wähler unterstützen, hänge davon ab, wer als Bürgermeister kandidiere. Bisher haben sich in Hamminkeln nur die Grünen mit Johannes Flaswinkel als Kandidat der Öffentlichkeit vorgestellt. USD und FDP haben signalisiert, den Amtsinhaber Romanski zu unterstützen, wenn er antritt.

Stärkere Bürgerbeteiligung ist ein besonderer Schwerpunkt, denn die Bekanntgabe der Pläne für die Bebauung am Rathaus, waren für die Mannen um den ehemaligen SPD-Ratsherrn Martin Wente die Initialzündung zur Gründung der Wählergemeinschaft. Hier habe die Stadt die Bürger nicht mitgenommen. Gleiches gelte für die Grundschule Ringenberg, die Rodung in Mehrhoog, den Verkauf des Vereinsheims Dingden-Berg, den Autobahnanschluss in Brünen, und, und, und. „Betroffene zu Beteiligten machen“ sei ihr Ziel.

Ein erster Schritt dahin ist ein Antrag bei den Haushaltsberatungen zur Einrichtung eines Dialogforums mit externer Moderation, um den Brünern beim Thema „A3-Anschluss“ die Möglichkeit zu geben, einen möglichst weitreichenden Kompromiss zu finden.

Weg vom Wiegesystem beim Abfall

Weil viele Mitglieder selbst in Vereinen tätig sind, weiß die FWI um deren Wichtigkeit im Stadtleben. Deshalb fordern sie mehr Unterstützung. Statt einer Veranstaltung in den jeweiligen Ortsteilen, die die Bauhofkosten nicht zahlen muss, können sie sich auch zwei bis drei freie Veranstaltungen pro Ortsteil vorstellen, die als rollierendes System wechseln könnten.

Und weil sie mit dem 61-jährigen Ulrich Streich, dem ehemaligen Geschäftsführer der Weseler Stadttochter Abfall, Straßen, Grünflächen, einen Experten als zweiten Vorsitzenden haben, wollen sie auch das Müllsystem in Hamminkeln aus den Angeln heben. Weg vom Wiegen wollen sie kommen, denn das „Müllsparen“ bei der Restmülltonne führe zu Mülltourismus und Fehlwürfen in der Gelben Tonne. Teurer sei das nicht, hat Streich errechnet, indem er das Hamminkelner mit dem Weseler System verglichen hat.

Biotonne auf freiwilliger Basis

Dafür will die FWI die gelben Säcke durch Tonnen ersetzen und auf freiwillige Basis die Biotonne einführen. Außerdem sollen am Bauhof an der Güterstraße Papier- und Wertstoff-Container aufgestellt werden. Die Erlöse könnten in den Gebührenhaushalt einfließen.