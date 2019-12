Hamminkeln. Die USD streubt sich gegen ein Investorenmodell zur Bebauung des alten Sportplatzes in Dingden. Sie will Einzelgrundstücke für Hausbauer.

Hamminkelner USD will Einzel-Grundstücke am alten Sportplatz

Die Pläne der Stadt, den alten Sportplatz in Dingden und die Anlage des ehemaligen Tennisvereins an der Ringstraße zu bebauen, befürworten im Grundsatz alle Parteien im Rat. Aber um das Wie gibt es Diskussionen. Vor allem die USD ist mit einem ersten Entwurf, den die Stadt vorgeschlagen hat, nicht zufrieden. Vor allem die Zahl der Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften will die Wählergemeinschaft vergrößern.

Nicht, dass sich die USD gegen öffentlich geförderten Wohnungsbau ausspricht. Aber „wir brauchen auch eine angemessene (größere) Anzahl von Grundstücken, die nicht von einem Investor, sondern direkt von der Stadt verkauft werden. Zurzeit sind nur 13 Grundstücke für Einfamilienhäuser Doppelhaushälften vorgesehen“, so Dieter Stiller von der USD. Die Wählergemeinschaft sperrt sich gegen einen einzelnen Generalunternehmen, der das komplette Gelände entwickelt.

Bauherren sollen selbst Hand anlegen können

Deshalb halten sie das Beispiel Brüner Sportplatz, bei dem ein Investorenwettbewerb durchgeführt worden war, in Dingden für nicht geeignet. Häuslebauer, die gerne auch selbst Hand anlegen würden, um Geld zu sparen, kommen bei einem solchen Modell nicht zum Zuge. Hier setzt die USD an. Sie will nun mit potenziellen Interessenten an den Baugrundstücken in Kontakt treten, um deren Wünsche zu erfahren und um überhaupt einen Überblick zu erhalten, wer sich für eines der Grundstücke interessiert.

Deshalb, so die USD, wäre „es wünschenswert, wenn insbesondere mögliche Bauwillige sich bei uns oder auch bei der Stadt melden würden. Je klarer der Bedarf an bauwilligen Interessierten, aber auch Mietwohnungen ist, umso besser kann das Gelände strukturiert werden. Daher melden Sie sich gerne, das ist für beide Seiten einfach und unverbindlich“, so die USD. Die USD wird Anfang 2020 zu einer Infoveranstaltung in Dingden einladen, bei der es um die Bebauung geht.

Interessenten können sich bei Dieter Stiller, dieter.stiller@freenet.de, 02852/4178 melden.