Hamminkeln: „Not quite so loud“ überzeugt im Kulturbahnhof

Für Marco Launert bedeuteten die kommenden zweiNot Stunden sowas wie ein vorweihnachtliches Geschenk. „Wir sind ja in intimer Atmosphäre“, freute sich der Betreiber des „Kulturbahnhofs“ auf „dieses geile Konzert, dem ich seit Wochen entgegen fiebere.“

Zum Jahresabschluss 2019 hatte Launert Dennis Hormes und Dennis Eminger eingeladen, die beide vor vier Jahren mit „Blues de Luxe“ und der „Dennis Hormes Band“ beim zweiten Bluesfestival auf der damals noch existierenden Wiese um die Ecke gespielt hatten.

Pur und ehrlich

„Ich habe damals schon gedacht, wie geil das wäre, wenn die mal zusammen spielen würden“, bekannte der Musiklehrer . Und als er die Mail bekam, dass die beiden als Duo unterwegs sind, schlug er sofort zu.

„Wir werden pur, ehrlich und akustisch erleben, was man auf sechs Saiten zaubern kann - und zwei großartige Stimmen.“ Angespornt von soviel Vorschusslorbeeren, zeigten die beiden Gitarristen und langjährigen Freunde, die sich nach Emingers langer Bühnenabstinenz zu diesem Duo zusammengefunden hatten, als „Not quite so loud“ ein Konzert von großer Qualität.

Entspannt und harmonisch

Starke Stimmen: Dennis Hormes... Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Das zeigte sich gleich schon zu Beginn mit dem sehr melodischen Foo-Fighters-Song „Wheels“, wo Emingers ausdrucksstarke, kraftvolle Stimme und Hormes zupackendes Solospiel zusammenkamen. Harmonisch-entspannt in Gesang und Gitarrenspiel erklang der Beatles-Klassiker „Blackbird“, stimmungsvoll gerieten Dobie Grays Soulsong „Drift Away“ und der Stones-Klassiker „As Tears Go By“. Richtig gut war an diesem Abend ihre sehr kompakte, zupackende Version des Nik-Kershaw-Pophits „Wouldn’t It Be Good“ mit feinem Hormes-Solo.

Die gute Laune der beiden Musiker schlug sich in klassischen Musiker-Flachsereien nieder wie „Ohne Proben ganz nach oben“ oder „Wer stimmt, ist feige“, hinzu kam Hormes’ Imitation verschiedener Sprachakzente und Pfeifen als Dauergag sowie das Bekenntnis, „nie ein Stones-Fan“ gewesen zu sein.

Anekdoten einer langen Freundschaft

Eminger zeigte sich „in totaler Anekdotenstimmung“ und erzählte die dazugehörigen Geschichten - über Karnevalsrunden, über das gegenseitige Kennenlernen und 17-Jährige- Hit-Nerds mit Nickelbrille, die man in Heidelberger Locations trifft, „wo nur Nutten und Junkies rumhängen.“

… und Dennis Eminger. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Aber es wurde auch mal ernster, als er von der gemeinsamen Erfahrung am Krankenbett einer später verstorbenen Freundin sprach. Dazu gab es mit „Missing Out“ den dazu passenden gefühlvoll-atmosphärischen Song. „Wicked Game“ von Chris Isaac passte mit seinem melancholischen Charakter danach perfekt.

Coverversionen und ein wenig Eigenes

Im zweiten Set nahmen sich beide akustisch weitere Pop-und Rock-Klassiker vor. „Keep On Loving You“ von REO Speedwagon machten sie zu einer schön getragenen Nummer. Auf spontanen Zuruf gab es mit „Wish You Were Here“, dem großartigen „Comfortably Numb“ mit starkem Gesang beider und einem herausragenden Solo von Hormes und „Another Brick In The Wall“ drei Pink-Floyd-Stücke. „Er ist ein verdammter Gott“, meinte Eminger anerkennend zum Freund.

Mit Tom Pettys „Mary Jane’s Last Dance“, den Eigenkompositionen „Fading“ und „Hearts That Slowly Melt“ sowie der Erinnerung an den verstorbenen Bluesmusiker Tom Vieth mit Bobby Blands „Ain’t No Love In The Heart Of The City“ endete ein wirklich starkes Konzert. Ohne Zugabe durften beide aber nicht von der Bühne. Mit „Be There“ gab’s da keinen klassischen „Rausschmeißer“-Song, sondern eine nette Popnummer.