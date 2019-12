Hamminkeln. Die Täter in Hamminkeln kamen nachts und wurden sogar noch gesehen. Dennoch konnten sie unerkannt flüchten. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hamminkeln: Nächtlicher Einbruch in Landhandel

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 2.30 und 2.37 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Landhandel an der Güterstraße in Hamminkeln ein. Im Inneren angelangt, hebelten die Täter eine Kasse auf und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob und was die Täter an Beute machten, ist bislang noch unklar. Sie wurden allerdings von einem Sicherheitsdienst gesehen. Deshalb kann die Tatzeit auch so präzise eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, 02852/966100.