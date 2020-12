Hamminkeln hängt Wünsche in die Bäume von Dingden

Eine Frau mit Wünschen der Kirchenmitglieder an einer Wäscheleine. In Dingden werden die Wünsche für das Jahr 2021 in die Bäume gehängt.

Hamminkeln Die "Wunschzeit" läuft von Silvester, 31. Dezember, bis Mittwoch, 6. Januar. Farbenfrohe Plättchen liegen in einer Box bereit.

"Haben Sie einen Wunsch fürs neue Jahr?", fragt die katholische Kirchengemeinde Maria Frieden Hamminklen und gibt Interessierten jetzt einen Platz für ihre Wünsche – in den Bäumen an ihrem Denkmal. Dies liegt am Rissenweg in dem Hamminklener Ortsteil Dingden.

"Machen Sie sich doch mit Ihrer Familie, alleine oder zu zweit bei einem Spaziergang auf den Weg und bestaunen den kleinen, bunten Ort", erklärt Theresa Dahlke, Pastoralassistentin der Pfarrei Maria Frieden Hamminkeln.

Es werden farbenfrohe Plättchen in einer Box zu finden sein auf die Leute ihre Wünsche schreiben können und dann zu den anderen Wünschen in die Bäume hängen können.