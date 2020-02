Hamminkeln. Bei einer Explosion auf einem Campingplatz in Hamminkeln ist am Sonntag ein 83-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ehefrau erlitt Schock.

Hamminkeln: Gasflasche explodiert - Senior schwer verletzt

Am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr explodierte an einem Mobilheim auf dem Campingplatz am Bußterweg im Erholungsgebiet Dingdener Heide in Hamminkeln eine Gasflasche. Dabei wurde ein 83-jähriger Mann schwer verletzt. "Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden", teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Die Wehrleute des Feuerwehr-Löschzuges Dingden, der zum Unglücksort gerufen wurde, betreuten den verletzten Mann sowie seine 81-jährige Ehefrau, die nach Polizeiangaben einen Schock erlitt, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der schwer verletzte Bewohner des Mobilheimes wurde zunächst in ein Krankenhaus nach Bocholt gebracht. Von dort sollte er laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden. Zunächst sollte der Hubschrauber am Unglücksort landen, dort kam der Helikopter aber nicht zum Einsatz.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Dank der Nachbarn war ein bei der Explosion entstandener Brand schon vor Eintreffen der Feuerwehr schon gelöscht worden. Die Wehrleute kontrollierten das betroffene Gebäude zusätzlich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester, stellten aber keine Brandgefahr mehr fest. Nach gut zwei Stunden konnte der Löschzug den Einsatz beenden.

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.