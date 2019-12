Grundschulen und Krematorium stehen in Schermbeck im Fokus

JANUAR

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser kommt als Gastrednerin zum Neujahrsempfang der CDU Schermbeck. Vor dem Rathaus wird sie von Demonstranten begrüßt, die eine bessere Aufklärung und Aufarbeitung des Umweltskandals um die giftigen Ölpellets im Mühlenberg fordern. Bei ihrer Rede verspricht sie ein neues Gutachten des Umweltministeriums – auch zum Thema Wolf nimmt sie ausführlich Stellung.



FEBRUAR

Die Gagu-Zwergenhilfe stellt ihr neues Projekt in Sierra Leone vor : Der Grundstein für eine Notfallambulanz ist gelegt, auch dank des Rotary-Clubs Lippe-Issel.

MÄRZ

Weil es zu wenige Kindergartenplätze in der Gemeinde gibt, wird die Errichtung einer Kindergartennotgruppe im ehemaligen Rathaus beschlossen.

Die Interessengemeinschaft „Aufstehen gegen Rassismus“ gründet sich, präsentiert sich auf der Mittelstraße und reinig Stolpersteine.

Eine Bürgerinitiative aus Rüste wehrt sich gegen Pläne für ein Gewerbegebiet vor ihrer Haustür.



APRIL

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, predigt Ostern in Gahlen – der WDR übertragt live.

Aus der Kulturstiftung werden die Schermbecker Landhelden.

MAI

Erstmals nimmt Schermbeck vom 6. bis 26. Mai am Stadtradeln teil.

Mit einem großen ökumenischen Kirchenfest („Motto: „Unter einem Himmel“) feierten die katholischen und evangelischen Christen in Schermbeck gemeinsam.

Das Abrahamhaus auf der Sportanlage des SV Schermbeck wird feierlich eingeweiht. Das 1,3-Millionen-Euro-Projekt wird mit 960.000 Euro vom Land NRW bezuschusst.

Auch Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt (Bildmitte) besuchte den SV Schermbeck und das neue Abrahamhaus. Foto: Markus Weissenfels / FFS

Der Schermbecker Seniorenbereit stellt die ersten beiden Mitfahrerbänke vor, die vor dem Rathaus und in Gahlen errichtet wurden.

Bei der Premiere von „Schermbeck karibisch“ sorgen unter anderem 80 Tonnen Sand und echte Palmen auf den Rathausvorsplatz für Südsee-Stimmung.

Umbruch bei den Schermbecker Pfadfindern: Nachdem Vorwürfe der Veruntreuung gegen die Stammesleiterin laut werden, legt sie ihr Amt nieder– Katharina Hupperich und Manuel Schmidt übernehmen.

In Bricht sichert sich der 21-jährige Bastian Reßing die Königswürde – seine Königin ist Marita Pfaffen. In Weselerwald regieren Uwe und Nadja Stenk.

JUNI

Schermbeck mal ganz in Weiß: Rund 100 Frauen treffen sich zur White-Dinner-Premiere an der St.-Ludgerus-Kirche.

Ingo Wengel heißt der neue König von Damm – Anke Rohe ist seine Königin. Schützen-Oberhaupt in Dämmerwald wird Johannes Ostermann, an seiner Seite regiert Marina Delsing.

Erste Pläne für ein Tierkrematorium werden bekannt: Um Besitzern den würdevollen Abschied vom geliebten Kleintier oder auch Pferd zu ermöglichen, möchte die Weseler Firma Cremare in Schermbeck einen neuen Standort bauen.

JULI

Zehn Jahre hatte der Heimatverein Gahlen darauf hingearbeitet, nun freut er sich über den ersten Storchennachwuchs: In den Nestern am Elsenweg und am Kuhweg werden jeweils zwei Jungstörche großgezogen.

Der 29-jährige Matthias Müller wirft eine Schaufel 38,5 Meter weit und wird damit neuer Schuppenkönig der Schermbecker Kiliangilde.

Bei den Kilianschützen holt Dominik Woeste (31) den Rest des Volgels von der Stange: Der gefeierte Schütze ist Sohn der scheidenden Königin Ane Paus - zu seiner Königin wählt er Lenja Niesen.

Der 57-jährige Bernd Becker wird mit dem 560. Schuss Schützenkönig in Altschermbeck und wählt Ulla Bienbeck zu seiner Königin.

Eric Bulteux, Geschäftsführer der Firma Cremare Tierkrematorien, informierte im August die Anwohner über die Arbeitsweise des geplanten Großtierkrematoriums. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Anwohner protestieren gegen das Tierkrematorium, das die Weseler Firma Cremare am Kapellenweg/Ecke Hufenkamp in Schermbeck plant. Sie befürchten, dass ihre Umgebung mit Schadstoffen belastet würden.



AUGUST

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens ändert der „Elternkreis für Menschen mit und ohne Behinderung“ seinen Namen in „Freundeskreis für behinderte und nichtbehinderte Kinder“.

Die Maximilian-Kolbe-Grundschule ist ab jetzt ein Teilstandort der Gemeinschafts-Grundschule Schermbeck mit Hauptsitz an der Weseler Straße.

Die Zukunft der Schermbecker Grundschullandschaft führt zu emotionalen Diskussionen in der Politik und auch in der Bevölkerung. Die Bürgerinitiative „Zwei Grundschulen für Schermbeck“ bringt ein Bürgerbegehren für den Erhalt beider Standorte auf den Weg.

SEPTEMBER

Das Üfter-Overbecker Bauerntrachtenschützenfest lockt wieder tausende Gäste mit volkstümlichen Tänzen und Musikauftritten. Neuer König beim Vogelschießen wird Bernd Klevermann.

Die Schermbecker Gesamtschule feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen.



OKTOBER

Große Veränderungen in der Schermbecker Parteienlandschaft: Nachdem sich eine neue Partei „Vorwärts. Linke Alternative“ gegründet hat, gibt es in Schermbeck nun auch eine Ortsgruppe „Die Partei“. Dagegen löst sich der Ortsverein der AfD Schermbeck auf.

„Die Partei“ gründet sich im Oktober auch in Schermbeck Foto: Markus Joosten / FFS





NOVEMBER

In feierlichem Rahmen – unter anderem mit NRW-Ministerin Ina Scharrenbach als Gastrednerin – präsentiert die CDU Mike Rexforth erneut als ihren Bürgermeisterkandidaten.

Mit dem Schermbecker Klimaschutzpreis werden der Schützenverein Damm, Christa und Hubert Schwan sowie Hildegard Daldrup ausgezeichnet.

DEZEMBER

Das Gahlener Urgestein Gerd Becks (76) wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

MGV Schermbeck, MGV Gahlen und der Frauenchor bella musica geben – wie schon im Oktober zum 20-jährigen Bestehen des Frauenchores – ein gemeinsames Konzert.





>>> TRAUER UM EX-BÜRGERMEISTER UND DEN FRAKTIONSCHEF DER CDU:



Am 17. August starb Ernst-Christoph Grüter nach einer schweren Krankheit im Alter von 61 Jahren. Der Christdemokrat war von 2004 bis 2014 Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck – damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters Ernst.

Am 5. Dezember sorgte der Tod von CDU-Fraktionschef Klaus Schetter (63) für große Trauer – nicht nur bei seiner Partei, der CDU. Aus Respekt vor dem fast 30-jährigen Wirken des Christdemokraten im Rat und in mehreren Ausschüssen verzichteten fast alle Fraktionsvorsitzenden im Rat auf die üblichen Haushaltsreden.