Glatteis! Auto landet in Schermbeck im Feld auf dem Dach

Schermbeck/Hünxe. Der 24-jährige Mann aus Schermbeck blieb jedoch in der Nacht zu Sonntag zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr Hünxe war zuerst am Unfallort.

Dieser Unfall hätte für einen 24-jährigen Mann aus Schermbeck auch nicht so glimpflich ausgehen können: Am frühen Sonntagmorgen um 4.56 Uhr wurden die Feuerwehren Schermbeck und Hünxe zu einem Verkehrsunfall auf dem Postweg in den Ortsteil Weselerwald alarmiert.

Aufgrund der Wetterlage kam es hier nach Glatteisbildung zu einem Verkehrsunfall.

Unfall in Schermbeck: Kontrolle verloren

Ein Fahrzeugführer, der den Postweg befuhr, verlor vermutlich durch das Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug, so die Feuerwehr. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Feld auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der Schermbecker konnte das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig und nach seinen Angaben sogar unverletzt verlassen. Er wurde dennoch vom Rettungsdienst betreut. Aufgrund der schnelleren Eintreffzeit wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr Hünxe erkundet.

Die Feuerwehr Schermbeck konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen.