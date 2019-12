Wesel. Eine Radfahrerin aus Wesel wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie prallte gegen die geöffnete Autotür einer Fahrerin aus Hamminkeln.

Gegen Autotür geprallt: Radfahrerin in Wesel schwer verletzt

Bei einem Unfall auf dem Kaiserring in Wesel ist eine Radfahrerin am Montagabend schwer verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr hatte die 54 Jahre alte Frau aus Wesel mit ihrem Rad den Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof befahren, als eine 35-jährige Hamminkelnerin in Höhe einer Apotheke ihre Autotür öffnete.

Wie die Polizei mitteilte, prallte die Fahrradfahrerin gegen die Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Zur stationären Behandlung brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)

