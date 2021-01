Statt einer Feier wird es in der Pandemie zum Gedenken an die Weseler Opfer des Holocausts eine Kranzniederlegung am Mahnmal geben.

Holocaust Gedenkfeier an die Holocaustopfer in Wesel entfällt

Statt der würdigen, von Schülern gestalteten Feier ist in der Pandemie ein stilles Gedenken am Mahnmal geplant.

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee zum 76. Mal. Seit 2007 wird auf Initiative des Jüdisch-Christlichen Freundeskreises an diesen Tag erinnert, seit 2010 gestalten die weiterführenden Schulen die Gedenkveranstaltungen mit. Wegen der Pandemie wird es in diesem Jahr keine Veranstaltung geben.

Stattdessen wird Bürgermeisterin Ulrike Westkamp mit Wolfgang Jung, Vorsitzender des Jüdisch-Christlichen Freundeskreises, einen Kranz am jüdischen Mahnmal am Willibrordi-Dom niederlegen.

„Wir werden niemals vergessen. Daran ändert auch nichts das Corona-Virus. Wir haben in Absprache mit dem Konrad-Duden-Gymnasium und dem Jüdisch-Christlichen Freundeskreis entschieden, dass eine größere Veranstaltung aufgrund des Infektionsgeschehens nicht zu verantworten ist. Dennoch bitten wir alle Menschen, in einem kurzen Augenblick der Stille der ermordeten Weseler Mitmenschen jüdischen Glaubens zu gedenken. Wer mag, kann gerne eine Kerze am jüdischen Mahnmal entzünden“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Weitere Projekte zum würdigen Gedenken geplant

Karen Schneider, Schulleiterin des Konrad-Duden-Gymnasiums, bedauert ebenfalls, dass in diesem Jahr ihre Schule keine Gedenkveranstaltung planen kann. „Es ist schade, doch wir schauen zuversichtlich in die Zukunft. Wir überlegen bereits, weitere Projekte zum Gedenken an den Holocaust in einer kreativen und würdigen Weise zu erarbeiten. Denkbar ist, an den 100. Geburtstag der berühmten Widerstandskämpferin Sophie Scholl am 9. Mai dieses Jahres zu erinnern“, so Karen Schneider. Jüdisch-Christlicher Freundeskreis und Stadt Wesel wollen weiter Jugendliche und junge Erwachsene für die

Erinnerungsarbeit gewinnen.

Das Schicksal Ernest Kolmans als Film ist ein Weckruf

Im Jahr 2016 wurde dem ehemaligen jüdischen Bürger Wesels, Ernest Kolman, die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen. Ernest Kolman kam seit 1988, in dem sich die Pogromnacht zum 50. Mal jährte, regelmäßig nach Wesel und berichtete als Zeitzeuge über das Schicksal der jüdischen Bevölkerung während des Nationalsozialismus. Ernest Kolman ist am 11. Januar 2021 gestorben.

Der Dokumentarfilm „Ernest Kolman - Erinnern gegen das Vergessen“ soll sein Schicksal und seine Leidensgeschichte als „Weckruf“ für nachkommende Generationen bewahren.

Vor dem Holocaust gab es in Wesel eine lebendige jüdische Gemeinde. 1933 lebten in Wesel 152 Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens. Ende 1943 gab es in Wesel keine jüdischen Bürger mehr. Einigen gelang die Auswanderung, doch viele der ehemals in Wesel lebenden Jüdinnen und Juden wurden ermordet.