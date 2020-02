Freie Wähler wollen keinen Discounter in Hamminkeln

Die Freien Wähler der Isselgemeinden (FWI) sehen keinen Bedarf für einen Discounter mit 1.100 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Wählergemeinschaft führt gutachterlichen Zahlen an, es würden Leerstände und Verdrängungseffekte eintreten. „Die Zahlen des Gutachters belegen, dass die Versorgungssituation (Verkaufsfläche je Einwohner) gut ist. Insbesondere der für eine fußläufige Versorgung des nördlichen Ortskerns wichtige Netto-Markt dürfte erhebliche Schwierigkeiten bekommen.“

Die FWI zitieren Wilhelm Bommann, Vorstand des Handelsverbandes NRW Niederrhein. Der habe jüngst erklärt, dass im Hamminkelner Ortskern Branchen angesiedelt werden müssten, die dort nicht oder nicht im ausreichenden Maße vorhanden seien. Auch wird der Bedarf für die weiteren Verkaufsflächen, insbesondere Elektroartikel/Unterhaltungselektronik (600 Quadratmeter) zu positiv gesehen.

FWI beklagen Leerstand im Dorfkern

Die Kommunalpolitiker schreiben weiter: „Wenn Saturn in Wesel wegen des Online-Handels schließt, dürfte ein Markt mit 600 Quadratmetern Fläche in Hamminkeln keine Chance haben. Schon jetzt gibt es etliche Leerstände im Ortskern. Wir sprechen uns für eine städtebaulich verträgliche Lösung aus, die auf eine massive Bebauung mit wuchtigem Baukörper verzichtet. Dringend benötigter bezahlbarer Wohnraum muss in den Vordergrund gerückt werden. Die stadtbildprägende Obstwiese und einige ältere Gebäude, von denen es in Hamminkeln wenige gibt, sollten erhalten werden.“