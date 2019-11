Förderverein Kita Wunderland Wesel nimmt seine Arbeit auf

Es war anfangs nicht ganz einfach, die „glorreichen Sieben“ für das Projekt zu begeistern. Doch bei der Gründungsversammlung im Frühjahr fand sich letztendlich ein engagierter Kreis von Eltern. Und so stand der Gründung des „Förderverein Kita Wunderland Wesel“ nichts mehr im Wege. 1. Vorsitzende ist Claudia Rupprecht, 2. Vorsitzende Sarina Krell und Kassiererin Katja Greev. Ende Oktober hatte der Verein dann endlich auch alle Unterlagen der Behörden zusammen.

Firmen im Umkreis kontaktieren

„Wir wollen nun verstärkt die Eltern mit ins Boot holen und die Firmen im Umkreis kontaktieren, um an Spenden zu kommen“, sagt Claudia Rupprecht. Erstes großes Projekt ist nun der Adventmarkt am Samstag, 13. Dezember. Seit Ende der Sommerferien trafen sich die Eltern jeden Dienstagmorgen zum Basteln im DRK-Kindergarten am Hansaring. Der Erlös des Adventmarktes – beim Debüt im vergangenen Jahr kamen rund 400 Euro zusammen – soll auch diesmal komplett in die Anschaffung von Spielmaterialien fließen. Der Förderverein möchte ein so genanntes Rodeosell, einen Balancekreisel, anschaffen. Daneben sollen Kapla-Holzbausteine den Spielalltag in der Kita für die aktuell 69 Kinder bereichern. „Langfristig gesehen möchten wir auch das Außengelände umgestalten“, verrät die Vorsitzende. Und betont dabei allerdings auch, dass man bei allen Projekten eng mit dem Kita-Team rund um Leiterin Melanie Greef zusammenarbeiten möchte.

Mit viel Spaß bei der Sache

„Wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel zweckgebunden verwenden“, sagt Janina Michels, Mitglied des Fördervereins. Das Geld wird neben Spenden und Erlösen aus Festen auch aus den Mitgliedsbeiträgen generiert. Die Mitglieder können zwischen einem Monatsbeitrag von einem oder auch fünf Euro wählen. Wenn ihr Kind dann in die Grundschule wechselt, erlischt die Mitgliedschaft automatisch. „Wir haben sehr engagierte Eltern im Team, die mit viel Spaß bei der Sache sind und sich auch längerfristig engagieren“, betont Claudia Rupprecht. Kontakt mit den Fördervereinsmitgliedern hält die Vorsitzende über eine Whatsapp-Gruppe.

Wer sich über den Förderverein informieren möchte, kann eine Mail an folgende Adresse schreiben: foerderverein-wunderland-wesel@gmx.de.