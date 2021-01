Flürener Pfadfinder holen die Weihnachtsbäume kontaktlos

In Flüren und Diersfordt werden die Weihnachtsbäume vor die Tür gestellt. Diesmal kontaktlos in der Hoffnung auf eine Spende.

Auch 2021 wollen sich die Flürener Pfadfinder um die Abholung der Tannenbäume in Diersfordt und Flüren kümmern – dieses Mal allerdings kontaktlos. Aufgrund des Coronavirus wird es keine Fußtrupps geben, die mit der Spendendose von Haus zu Haus gehen und Ihre Bäume an der Tür einsammeln. Die Bäume werden ausschließlich abgefahren.

Wer möchte, dass sein Baum mitgenommen wird, sollte ihn bitte am Samstag, 09. Januar bis 9 Uhr gut sichtbar an der Straße abstellen. Dort, wo sonst die Mülltonne zur Entleerung steht. Die Pfadfinder können keine Stichwege oder Sackgassen anfahren. Sollte der Baum bis 13 Uhr nicht abgeholt sein, bitten die Pfadfinder um Mitteilung: 0176/22815098.

Natürlich hoffen die Pfadfinder für ihre Aktion um Spenden, nur auf anderem Wege als sonst. Vom 2. Januar an stehen bei den Händlern am Flürener Markt Spendendosen mit bunten Tannenbäumen, auch in den Banken. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Weseler Tafel, die Bedürftigen Lebensmittel spendet.