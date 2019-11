Wesel. Focus Money bescheinigt dem Evangelischen Krankenhaus Wesel einen guten Ruf im Rahmen einer Online-Verbraucherbewertung.

Evangelisches Krankenhaus Wesel mit Siegel ausgezeichnet

Einen exzellenten Ruf, einen guten Bekanntheitsgrad, eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft und ein starkes Vertrauen in die Marke bescheinigt der aktuelle Deutschlandtest von Focus Money dem Evangelischen Krankenhaus (EVK) Wesel.

Zwanzigtausend Marken unterschiedlicher Genre wurden im Rahmen einer Online-Verbraucherbewertung auf die Wahrnehmung durch Kunden und Patienten untersucht und in einem Ranking gelistet. Die Analyse der Studie „Deutschlands Beste“ zeigt auf: Kein anderer untersuchter Krankenhausbetrieb in den Kreisen Wesel, Borken, Kleve oder Recklinghausen wird in Bezug auf Arbeitgeber- und Leistungsqualität, Nachhaltigkeit sowie Ökonomie und Unternehmensführung im Internet positiver diskutiert.

Insbesondere beim Vergleich von Krankenhäusern unter konfessioneller Trägerschaft hat das EVK Wesel die Nase vorn. Das Haus schnitt als Spitzenreiter aller evangelischen Kliniken in NRW ab. Deshalb darf das EVK nun das Siegel „Deutschlands Beste Krankenhäuser“ führen. Mehr dazu unter www.deutschlandtest.de