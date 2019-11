Auf teure Fahrräder hatten es Einbrecher in Schermbeck abgesehen.

Polizeibericht Einbrecher stehlen in Schermbeck 27 hochwertige Fahrräder

Schermbeck. Unbekannte brechen ein Geschäftslokal an der Beckmanns Stege auf und erbeuten Räder und Zubehör. Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen in Schermbeck 27 hochwertige Fahrräder

Auf teure Fahrräder hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19.30 und 7 Uhr in ein Fahrradgeschäft an der Straße Beckmanns Stege eindrangen. Die Unbekannten brachen das Geschäftslokal auf und entwendeten mindestens 27 hochwertige Fahrräder und diverses Zubehör.

Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas ungewöhnliches beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe unter 02858 / 91810-0.