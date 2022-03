Drei Tote in Wesel: Suche nach Unfallursache läuft weiter

Wesel. Nach der Bergung der drei Toten aus dem Rhein in Wesel, wird am Mittwoch das Ergebnis der Obduktion erwartet. Was die Polizei zu Gerüchten sagt.

Am Tag nach der Bergung von drei Leichen aus dem Becken des Stadthafens, sitzt der Schock in Wesel tief. Vor allem in den sozialen Netzwerken drückten viele Menschen ihre Trauer und ihr Mitgefühl über den Tod der drei jungen Männer aus. Derweil gehen die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache weiter, zudem soll im Laufe des Mittwochs die Obduktion abgeschlossen und die Identität der Toten zweifelsfrei geklärt werden, wie Polizeisprecher Peter Reuters auf Anfrage bestätigte.

Rhein in Wesel: Drei junge Männer sterben bei Unfall

Ein Gutachter war bereits am Dienstag am Hafen und hat viele Fotos gemacht, die Auswertung der Daten läuft derzeit. Auch das Unfallauto wird von Experten untersucht, etwa darauf, ob es an dem Fahrzeug technische Mängel gegeben hat. Wie berichtet, war das mit fünf jungen Männern besetzte Auto am Montagabend im Hafengebiet in den Rhein gefahren und untergegangen. Während sich der 20 Jahre alte Fahrer und der 17-jährige Beifahrer retten konnten, blieben die drei Heranwachsenden auf den Rücksitzen des Dreitürers eingeklemmt. Sie hatten keine Überlebenschance und konnten am Dienstag nach einer stundenlangen Bergungsaktion nur noch tot geborgen werden.

Am Mittwoch machten Spekulationen über die mögliche Unfallursache die Runde, die in verschiedenen Medien verbreitet wurden. Demnach soll der Fahrer mit dem Wagen vor dem Sturz in den Fluss gedriftet haben, wie es in einem Bericht der „Bild“ heißt. Unter „driften“ versteht man eine Fahrweise, bei der das Fahrzeug sich seitlich zur eigenen Längsachse fortbewegt. Polizeisprecher Reuters sagte zu diesen Gerüchten: „Wir bitten darum, sich nicht an solchen Spekulationen zu beteiligen, das macht die Opfer nicht wieder lebendig.“ Die Ermittlungen zu der Unfallursache laufen, es gebe viele denkbare Möglichkeiten.

Bei dem Einsatz in Wesel waren auch Polizeitaucher vor Ort. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Zwar seien am Unfallort im Hafengebiet Spuren gefunden wurden, die zu einer solchen Fahrweise passen könnten. „Ob die aber im Zusammenhang mit dem Unfall stehen, lässt sich überhaupt noch nicht sagen“, betonte der Polizeisprecher. Die Gegend rund um die Hafenstraße gilt als beliebte Strecke von jungen Menschen, die dort mit ihren Autos unterwegs sein. Auch der Parkplatz vor dem Welcome Hotel an der Rheinpromenade, der rund einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt ist, ist ein regelmäßiger Treffpunkt dafür, wie auch Peter Reuters bestätigt.

