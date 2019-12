Die Nacht der Lichter in der Gindericher Wallfahrtskirche ist ein stimmungsvolles Ereignis.

Wesel. Diesmal steht die Nacht mit Musik und Gesang mit unter dem Motto „Frieden beginnt in mir“. Start ist in der Wallfahrtskirche am Freitag um 18 Uhr.

Die Nacht der Lichter lockt Freitag nach Wesel-Ginderich

Die „Nacht der Lichter“ steht in der Gindericher Wallfahrtskirche bevor: Am Freitag, 13. Dezember, lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich wieder in die St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche zur „Nacht der Lichter“.

In diesem Jahr steht die Nacht der Lichter unter dem Motto „Frieden beginnt in mir“ Dort erwartet die Besucher eine ganz besondere adventliche Atmosphäre.

Für jeden Besucher dürfte in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr etwas dabei sein.

Die Organisatoren laden herzlich dazu ein, die nur vom Kerzenschein beleuchtete Wallfahrtskirche zu besuchen, die adventliche Stimmung aufzunehmen und zu genießen.

Auch der Kindergarten macht mit

Zu diesen Zeiten bieten die Veranstalter auch besondere Programmpunkte an:

Um 18 Uhr gibt es eine kindgerechte Gestaltung durch den Kindergarten St. Franziskus.

Ab 19.15 Uhr folgt Gitarre, Querflöte und Gesang.

Und um 20.30 Uhr schließt sich der musikalische Abschluss „Light, Music & Peace“ unter Mitwirkung der Chöre „family&friends“ und dem Gospelchor „Confidence“ und dem Hilfsprojekt „Aktion Pro Humanität“ an.

Wallfahrtsstätte aus dem 13. Jahrhundert

Die Kirche St. Mariä Himmelfahrt ist das Wahrzeichen des kleinen linksrheinischen Weseler Ortsteils. Das Gotteshaus wurde in den Jahren 1280 bis 1330 als römisch-katholische Kirche erreichtet. Im Mittelalter wurde die Kirche aufgrund des dortigen Gnadenbildes der Maria zur Wallfahrtsstätte.

Die erste Erwähnung der Gindericher Kirche, errichtet zu Ehren der heiligen Mutter Gottes, die sich durch Wunderzeichen den Anrufenden gnädig zeigte, erfolgte 1190 durch den Kölner Erzbischof Anno II.

Dort ist von „Wundern und Gnadenerweisen“ des Gindericher Marienbildes die Rede.